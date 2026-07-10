56歲楊婉儀近照忽然回春不再憔悴 皮膚緊緻與餅印女兒同框似姊妹 學霸母女讀同一大學

56歲的1995年香港小姐冠軍楊婉儀自2019年帶同一對子女移居美國三藩市後，生活轉趨低調，近日楊婉儀在社交平台，分享了與21歲大女王婷知（Hannah）一同觀看籃球比賽的合照，兩母女的溫馨互動與逆齡美貌，旋即成為網民熱話。照片中，楊婉儀容光煥發，皮膚緊緻飽滿，絲毫不見歲月痕跡。一頭清爽短髮的她，當天身穿簡約的白色V領T恤，打扮樸素簡單。楊婉儀與女兒自拍時，展露出燦爛笑容並舉起拇指，狀態比起早前曝光的憔悴外貌，現時顯得精神奕奕。楊婉儀近年幾乎每日都堅持跑步，從她分享的跑步自拍照中可見，她身穿印有「三藩市馬拉松」的運動T恤，勤於做有氧運動，網民紛紛讚她逆齡回春。

楊婉儀與女兒外貌似到十足

楊婉儀女兒王婷知與媽媽的溫婉形象形成強烈對比，中性打扮的她，戴著一頂迷彩鴨舌帽，身穿寬鬆的黑色衛衣及破洞牛仔褲，嘴角更有唇環。雖然母女風格迥異，但女兒深邃五官，靈動大眼，完全遺傳了媽媽的優良基因，兩人猶如餅印，難怪楊婉儀一直稱女兒為「Mini Me」。母女二人雖然衣著風格大相徑庭，但同框畫面卻異常和諧，足證母女感情極佳，女兒更追隨媽媽步伐，就讀於楊婉儀的母校三藩市州立大學，母女均是「學霸」。

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楊婉儀帶子女赴美過新生活

回顧楊婉儀的演藝生涯，她自1995年贏得港姐冠軍後便加入TVB，憑藉《真情》中溫柔體貼的「石敏」及《戇夫成龍》中「楊佩君」等角色，形象成功入屋。然而她在事業高峰期，與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，並淡出幕前，轉戰教育界。可惜後來因王瑞勳的財務問題，令她承受巨大壓力，最終楊婉儀於2019年毅然決定帶同子女遠赴美國，展開新生活，而近年一家合照亦未有見到王瑞勳蹤影，網民紛紛揣測楊婉儀的婚姻狀況。

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