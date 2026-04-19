前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債

55歲的1995年港姐冠軍楊婉儀，淡出幕前多年，自2019年與子女移居美國後，生活一直保持低調。近日她罕有地在社交平台分享了在拉斯維加斯旅遊的照片，雖然看起來心情愉快，但其容貌的變化卻成為網民焦點，臉上難掩歲月的洗禮，與當年明艷照人的模樣判若兩人。

楊婉儀擁燦爛笑容仍難掩老態

從楊婉儀分享的近照可見，她剪了一頭清爽的短髮，打扮樸素，穿著米白色印花襯衫和卡其色闊腿褲，一身休閒裝扮，神情輕鬆自在。然而，在近鏡頭下，眼角的魚尾紋和深深的法令紋顯而易見，顯示出最真實的狀態。儘管不復當年參選港姐時的緊緻肌膚，但那份從容淡定的氣質，卻是與日俱增。

相關閱讀：55歲「最慘港姐冠軍」殘爆近照曝光 大媽Look現身美國超市 被質疑缺錢保養皺紋湧現

楊婉儀獨遊賭城於多個景點自拍打卡

楊婉儀暢遊了拉斯維加斯多個著名景點，她在酒店金碧輝煌，掛滿七彩花球的長廊下留影，又與巨型朱古力品牌公仔合照，更拍下了當地新地標、巨型球體建築Sphere的震撼外觀。從照片看來，她的旅程多姿多彩，精神狀態飽滿。

楊婉儀老公未見蹤影惹來婚變揣測

回顧楊婉儀的人生，可謂充滿高低起跌，她於1995年勇奪港姐冠軍後，星途順遂，並於2003年，與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，育有一子一女，組織幸福家庭，其後她投身教育界開辦幼稚園。可惜好景不常，其夫後來被指欠下逾千萬巨債，令楊婉儀備受牽連。據傳她為解財困，不惜將極具紀念價值的港姐后冠及加州物業抵押貸款。經歷連串財務困擾後，楊婉儀在2019年帶同一對子女遠赴美國三藩市展開新生活，而她近年的照片中，亦未有見到老公王瑞勳蹤影，婚姻狀況惹來網民揣測。

相關閱讀：前港姐冠軍楊婉儀回流美國求翻身 18歲兒子入大學形象大變溫文儒雅 曾因欠債抵押后冠