港姐冠軍楊婉儀素顏現殘樣 19歲學霸兒子遺傳一特徵 陽光型男跑馬拉松成焦點

55歲港姐冠軍楊婉儀，婚後淡出幕前，近年帶同一對子女移居美國三藩市，生活轉趨低調，但仍不時透過社交平台分享近況。近日她上載了多張與兒子王思峻（Jonah）一同參加馬拉松的相片，兩母子一同完成賽事，場面溫馨。然而，相片中楊婉儀素顏上陣，在運動過後略顯疲態，臉上歲月的痕跡表露無遺，略顯蒼老憔悴，與昔日幕前明豔照人的形象有著頗大反差，讓不少網民感嘆時光飛逝。

楊婉儀母子檔合照大搶風頭

從楊婉儀分享的相片可見，她當日戴上太陽帽，穿著一身運動裝束，與兒子及朋友在景色壯麗的紅木國家公園中揮灑汗水。她在帖文中興奮地寫道：「在雄偉的紅杉樹下跑步，真是令人難以置信」，字裡行間流露出完成挑戰的喜悅。其中一張母子合照，楊婉儀雖然笑容滿面，但仍難掩臉上的疲態和皺紋。相比之下，站在她身旁的兒子則顯得神采飛揚，他繼承了母親的優良基因，五官深邃，尤其是眼睛與媽媽一模一樣，身形高大，充滿陽光氣息，即使在人群中也相當亮眼，被網民大讚「靚仔有型」，絕對有潛質原地出道。

相關閱讀：前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債

楊婉儀19歲高大兒子激罕曝光

楊婉儀的19歲兒子王思峻，完美演繹了「學霸」與「型男」的結合。據悉王思峻學業成績彪炳，去年成功考入三藩市州立大學，追隨媽媽的步伐成為校友。除了讀書叻，王思峻更是運動健將，今次已非首次在馬拉松比賽中獲獎，楊婉儀在帖文中驕傲地恭喜兒子：「恭喜再次贏得你的分區賽！」可見囝囝文武雙全，而楊婉儀亦不時分享囝囝的跑步英姿，真正是「有仔萬事足」。

楊婉儀傳曾抵押后冠及物業還債

回顧楊婉儀的演藝路，可謂歷盡起跌。她於1995年參選港姐獲得冠軍後入行，較受注目的劇集，包括《真情》、《戇夫成龍》、《刑事偵緝檔案III》、《茶是故鄉濃》等。其後她於2003年嫁給前練馬師王登平之子王瑞勳，婚後育有一子一女，並一度轉戰教育界，開辦幼稚園。可惜好景不常，後來她與丈夫陷入財困，多次被入禀追討過千萬巨債，楊婉儀更被指要抵押港姐后冠及物業還債。經歷人生低谷後，她在2019年毅然決定帶同一對子女遠赴美國展開新生活。

相關閱讀：前港姐冠軍楊婉儀回流美國求翻身 18歲兒子入大學形象大變溫文儒雅 曾因欠債抵押后冠