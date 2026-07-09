施南生傳病危留院  助手與林青霞等好友再到醫院探望 張艾嘉：我會將你哋嘅關心話畀佢知

香港資深電影監製施南生現年74歲，近日傳出病重住院消息，據悉現正於醫院留醫接受治療。消息傳出後，不少圈中影人好友及影迷均對施南生身體狀況感到擔心，日前影后張艾嘉與俞琤則先後抵達養和醫院疑似探病，均未有就施南生健康狀況進行回應，直至離開醫院時才神情激動地表示：「你哋希望佢點？（大家關心她的病情）我會將你哋嘅關心話畀佢知。」

張艾嘉今午到醫院探望

張艾嘉今日（9日）下午三時五十五分抵達養和醫院，身穿簡樸藍色襯裇、牛仔褲並戴上口罩，未有停步發言，排隊直接到病房。此前曾偕同施南生、徐克出席影視展覽活動的助手，今日亦被目睹出入養和醫院。

張艾嘉於養和醫院逗留約一個半小時，於下午五時三十分由外籍保鑣陪同下離開。問及施南生身體狀況時，張艾嘉突然停步難掩憂心情緒，略感激動地表示：「你哋希望佢點？（大家關心她的病情）我會將你哋嘅關心話畀佢知。」並未再回應其他問題，離開養和醫院。

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疑似林青霞到達醫院

一位疑似林青霞的女士約於五點四十五分到達養和醫院，期間全程低頭、眼神未與鏡頭接觸，並頭戴黑色鴨舌帽、口罩及黑色衞衣低調到場，她未停步拍照，直接排隊到病房，疑似探望施南生。及後，有在升降機位置排隊的途人，向傳媒透露，該名戴帽女士為林青霞。

施南生5月現身需攙扶

對上一次施南生公開露面是今年5月，她當時出席亡友谷薇麗的告別式，已被發現身形暴瘦、面色顯得十分蒼白。當時她不僅步伐蹣跚、手持拐杖，更需要旁人攙扶。]

施南生去年獲獎神采飛揚

施南生去年和前夫徐克，齊齊站上香港電影金像獎的頒獎台，共同獲頒最高殊榮「終身成就獎」。當時的施南生面色紅潤十分健康，可謂氣場強大，身形與氣色都明顯比今年飽滿健康。

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