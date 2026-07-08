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施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶

影視圈
更新時間：20:44 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:44 2026-07-08 HKT

香港資深電影製作人、有「金牌製片」之稱的施南生近日傳出健康亮紅燈的震驚消息。現年74歲的她據悉現正於醫院留醫接受治療。消息傳出後，令大批影迷及圈中好友相當憂心。

施南生被指正留醫閨密急探病

據傳媒指，其閨蜜好友紛紛現身疑似前往探病，本月6日，影后張艾嘉被目擊步伐急促地趕抵醫院，面對記者的提問並無作答，行色匆匆；緊接著在7日下午，另一位認識數十載的摯友俞琤也抵達醫院。俞琤當日打扮低調休閒，戴著鴨舌帽，面對傳媒追問施南生的最新病況，她同樣全程保持緘默，神情肅穆地逕自步入大堂乘搭電梯前往病房。

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施南生兩月前身形暴瘦

事實上，施南生的身體狀況早前已見端倪。今年5月，她強忍悲痛出席亡友谷薇麗的告別式時，已被發現身形暴瘦、面色顯得十分蒼白。當時她不僅步伐蹣跚，出入更需要依賴拐杖及旁人攙扶。

施南生去年獲頒終身成就獎

對比去年，施南生的狀態可說是判若兩人。她與前夫徐克雖然婚姻畫下句點，但兩人「再見亦是朋友」，在事業與生活上依然維持著良好的情誼。去年兩人更齊齊站上香港電影金像獎的頒獎台，共同獲頒最高殊榮「終身成就獎」。當時的施南生依然氣場強大，身形與氣色都明顯比今年飽滿健康，與如今傳出重病的憔悴情況形成強烈對比。

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