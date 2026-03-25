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74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-25 HKT

近日，資深電影人文雋邀請好友施南生接受其網上節目訪問，更在片中公開施南生半山豪宅。施南生透露，本來沒有打算搬家，卻因原居的地方要重建，因此搬到這間在麥當勞道附近的新居。從影片所見，其新居室內設計融合現代簡約與中式古典元素，佈置優雅且充滿藝術氣息。客飯廳以米白色為主調，搭配淺色木地板，感覺相當寬敞明亮。客廳擺放了深灰色系的木框扶手椅，設計感與舒適感兼備；飯廳則極具氣派，設有一張大型中式圓形木餐桌，配以高背雕花餐椅。牆上的一幅大型抽象畫作及屋內隨處可見的綠色植物，為這個低調奢華的空間增添了濃厚的藝術感與生氣，處處彰顯屋主獨到的品味。

施南生與徐克離婚後仍是朋友

74歲的施南生與前夫、著名導演徐克曾被封影壇金童玉女，他們於2014年對外公布已離婚多時，令不少人感惋惜。雖然當時一度傳出徐克疑與細30年的助手發展婚外情，因而導致離婚，2023年更傳徐克成為人父，但他從未承認做爸爸的消息。

雖然施南生與徐克夫妻緣盡，但仍然是好朋友。施南生接受文雋訪問，亦不介意談及前夫。她分享與徐克的相識淵源及多年來的合作點滴，兩人從電視台戰友到電影圈黃金拍檔，再到夫妻，關係密不可分。施南生在訪談中回憶第一次見到徐克時，印象是「好似一個越南難民」。

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施南生初見徐克印象「好瘦」

施南生透露，她與徐克的相遇，全因一位共同好友張培薇。當年，張培薇在紐約結識了徐克，並在一封給施南生的信中，形容徐克是個「乜都識」的奇人，既會寫作、跳舞，又會演戲。後來，徐克返港發展，在一次飯局中，施南生終於見到了這位傳說中的「奇人」。她笑言，當時對徐克的第一印象並不特別，只覺得他好瘦，她形容當時徐克的外形：「好似越南難民咁。」

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施南生認定徐克是「天才」

兩人的合作始於電視台時期。施南生憶述，當年佳藝電視倒閉，她與徐克等一批電視精英轉投麗的電視（亞視前身）。她很快便見識到徐克的才華與拼勁，形容他非常聰明和好勤力。

施南生坦言，徐克早期的電影作品如《蝶變》和《地獄無門》票房並不理想，但她始終相信對方的才華。直至第三部電影《第一類危險》，施南生正式加入擔任監製，從此開啟了兩人長達數十年的黃金拍檔生涯，共同創立「電影工作室」，打造出無數經典電影，不僅定義了香港電影的輝煌時代，也成就了一段影壇佳話。

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