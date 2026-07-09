施南生驚傳病重留醫  謝寧憂心首回應祝早日康復  曾跟前夫岑建勳和徐克夫婦形影不離

被譽為「金牌製片」的殿堂級電影監製施南生，近日突傳健康亮起紅燈，更有指其病情嚴峻，目前正在養和醫院接受治療。消息一出，震驚整個演藝界，據悉不少圈內知己已紛紛趕赴醫院探望，情況令人關注。

謝寧回應施南生傳病危

今日（9日）前港姐冠軍謝寧現身為其創辦的曲奇品牌新旗艦店主持開幕剪綵，傳媒焦點落在這位與施南生曾有深厚淵源的昔日好友身上。面對記者追問，謝寧首度就施南生的病危傳聞作出回應。

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謝寧希望施南生盡快康復

謝寧坦言對施南生入院並不知情，也是透過新聞報道才驚悉故友抱恙：「我也是看報紙才知道。」礙於是日為新店開張的喜慶日子，她婉拒長篇大論談論別人的私事：「今天先專注說我店舖的事吧，不好意思呢。」縱然不願多談，但她仍隔空送上最真摯的祝福，強調非常希望施南生能夠大步檻過，盡快恢復健康。

謝寧指已多年無見施南生

談及二人的關係，謝寧不諱言雙方已有好幾年未有見面，但昔日確實交情匪淺。當現場記者提議她可向大導演徐克了解施南生的最新病況時，謝寧立刻點頭贊同這個建議：「今天早上實在太忙了，等我處理完新店的事情，一定會打電話給他好好問候一下」。

謝寧跟岑建勳和施南生稔熟

事實上，謝寧與徐克、施南生之間的深厚情誼，承載著八、九十年代香港電影黃金時代的集體回憶。當年謝寧的前夫岑建勳，與徐克在影壇上是出生入死的最佳拍檔，而施南生則是他們背後最強大的推手。當時兩對夫婦形影不離，不論是電影慶功還是私下飯局，總能看到四人同框的歡樂畫面。時過境遷，謝寧與岑建勳已於2005年和平結束婚姻關係，但當年並肩作戰建立的深厚情誼顯然並未褪色。聽聞昔日老友病倒，謝寧第一時間流露出的關切之情。

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