《愛回家》「GiGi」羅雪妍無劇拍急轉行謀出路？做白領身兼4職日夜開工 獲封時間管理大師

31歲的羅雪妍憑處境劇《愛回家之開心速遞》，飾演接龍集團法律部職員Gigi，以其清純甜美的外貌成功入屋，但隨著劇中羅雪妍與譚坤倫所飾演的「CPU」感情線完結，去年10月開始，羅雪妍在劇中的戲分大幅減少，她亦要為自己謀求出路。近日羅雪妍在社交平台上發布的短片，原來她已經悄然開始了新的人生規劃，在日間為一名辦公室白領，引發了網民的熱烈討論，網民對她同時兼顧演藝事業和文職工作的能力感到驚訝，封她為「時間管理大師」。

羅雪妍為《愛回家》大結局謀出路

羅雪妍在片中透露當《愛回家》劇終之前，她就已經預先規劃，透過朋友介紹，找到了一份能夠配合電視台工作的辦公室新職位，而她隨著年齡增長，尤其是在步入30歲後，對於金錢和未來的責任感有了更深的體悟，她直言不諱地表示，努力工作的最大動力，就是為了實現買房的夢想。因此在沒有拍戲的日子，她就會像普通上班族一樣，到辦公室工作。下班後，她又匆匆趕回電視台，繼續她的演藝工作，包括擔任六合彩主持及拍劇。

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羅雪妍擁有10年瑜伽經驗兼職導師

事實上，羅雪妍除了演員、主持人和新晉的白領工作外，她還是一位擁有十年經驗的資深瑜伽導師。她透露最初練習瑜伽是為了健康減肥，但慢慢地這項運動變成了她生活中的一部分。出於對瑜伽的熱愛，她選擇繼續進修並成功考取了導師資格，將興趣發展成為另一項專業。在她的社交平台上，經常可以看到她分享瑜伽心得，展現其柔軟的身段和健康陽光的形象。

羅雪妍參選港姐入行身兼多職

羅雪妍於2020年參加香港小姐競選，雖然最終在12強止步，未能躋身決賽，但她出眾的外貌和身材，還是為她贏得了加入TVB的機會。入行後除了《愛·回家》中的Gigi一角，她也參演過《白色強人II》、《痞子無間道》及《新聞女王》等多部劇集，雖然多數是配角，但她的演技早已備受肯定，繼續有不少演出機會。

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