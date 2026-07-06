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甄子丹自導自演《殺神》外傳《CAINE》殺入屯門 與向佐開工畫面流出盡顯專業丨獨家

影視圈
更新時間：21:24 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:24 2026-07-06 HKT

動作巨星甄子丹成為史上首位在荷里活大製作中自導自演的華裔演員，由他執導兼主演、衍生自《殺神John Wick》系列的外傳電影《CAINE》正在拍攝得如火如荼。甄子丹為推動香港旅遊及電影業而特地將香港納入外景地，劇組低調完成匈牙利拍攝後，日前被發現在大嶼山天壇大佛取景，《星島頭條》今日（6日）獨家直擊甄子丹率劇組移師屯門青山禪院，現場半百工作人員陣仗浩大，甄子丹以一身型仔白恤衫、黑西褲造型現身，更即場向演員向佐教戲，展現認真和專業一面。

電影《CAINE》拍攝現場守衛森嚴

今日（6日）早上約11時半，屯門青山禪院外已聚集超過五十名工作人員，保安守衛森嚴，場面相當大陣仗。未幾，飾演失明殺手Caine（祈恩）的甄子丹戴上墨鏡，身穿白色恤衫、黑色西褲現身寺廟正門，打扮有型瀟灑，舉手投足間散發巨星風範。開機前，甄子丹不停向身旁有份參演的向佐教戲，向佐則頻頻點頭聽從前輩指教；其後，甄子丹又與導演密密斟，研究拍攝細節，表現非常認真專業。寺廟門外拍攝僅進行約半小時，導演便火速滿意收貨，團隊隨即移師至寺廟內部繼續進行拍攝。

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電影《CAINE》來港取景交代主角Caine背景

據悉，電影《CAINE》大部分故事情節都在歐洲發生，但劇情需要交代主角Caine的成長背景，因此來港取景。甄子丹早前受訪時表示，預計6月尾回港拍外景，會選址幾個香港代表性的地方，他說：「故事大部分情節喺歐洲發生，今次我做導演，係講我個角色，必須要講屋企係點，所以我極力爭取有一部分喺香港拍攝，香港政府都好支持。」如今選址青山禪院拍攝，相信這座清幽地方將為這部荷里活製作注入獨特的東方色彩。

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