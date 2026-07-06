甄子丹自導自演外傳電影《CAINE》鎖定地標天壇大佛 傳取景地包括大澳蘭桂坊天星碼頭

動作巨星甄子丹自導自演的《殺神John Wick》外傳電影《CAINE》4月時於歐洲布達佩斯拍攝，當時還有內地演員莊達菲跟他演對手戲。劇組被指已於6月底抵港取景，拍攝至7月。該片將會鎖定香港多個地標取景，以交代盲俠「Caine」的成長背景。

甄子丹帶隊大澳水鄉睇景

目前已知的《CAINE》香港拍攝與製作細節包括大嶼山天壇大佛，甄子丹日前被拍到與外籍製作團隊現身大嶼山，此處預計將是交代Caine盲俠身世與東方文化背景的核心場景。其他取景地還被傳包括大澳、堅尼地城、中環蘭桂坊、天星碼頭等。團隊前往大澳水鄉睇景，預計將利用當地的棚屋及漁村風貌，營造隱世高手或早期生活的懷舊氛圍。甄子丹早前透露他在勘景期間充當導遊，帶領外籍製作團隊深入香港市區進行「文化體驗路線」，他又帶團隊到本地茶餐廳，品嚐菠蘿包、蛋撻與港式奶茶。這部電影目前正獲得香港政府的全力協助與支持，劇組希望藉由高效率與專業的港式動作片規格，展現香港作為「東方荷里活」的魅力。另外，美媒日前報道主演真人版《馴龍記》打開知名度的新生代男星Mason Thames及老牌男星標尼菲（Bill Nighy）將加盟《CAINE》。