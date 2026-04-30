甄子丹自導自演荷里活大製作布達佩斯取景 外傳電影《CAINE》放低殺氣「女兒」身份曝光

由動作巨星甄子丹執導兼主演的外傳電影《CAINE》（衍生自《殺神John Wick》系列），他創造歷史，成為有史以來第一位在荷里活大製作中自導自演的華裔演員。《CAINE》日前開鏡拍攝，在匈牙利首都布達佩斯取景，從網上流傳的照片可見，飾演失明殺手Caine（祈恩）的甄子丹，正跟一名女交談，狀甚溫馨。

甄子丹《CAINE》匈牙利拍外景

該照片由網民拍攝，見甄子丹穿上啡色皮褸，戴上黑超，手持標誌性劍杖（外觀為拐杖，內藏長刀）。甄子丹坐在長凳上，同一名女子交談。有指該女演員為莊達菲，相信是飾演Caine的女兒Mia。故事中超級好揪的甄子丹，刀劍、槍械、近戰打鬥等無一不精，智勇雙全的他在這場戲全無殺氣，與莊達菲言談甚歡。

莊達菲是誰？

莊達菲為中國演員，現年25歲，她與李庚希、向涵之合稱「三里屯三姐妹」。莊達菲被指「開外掛」，受盡力捧，靠網劇《三生三世枕上書》（2018年）靈氣十足的表現，漸為人知，其後主演校園題材網劇《我才不要和你做朋友呢》演學生，得心應手；再殺入電影圈，在徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》擔正演黃蓉，同「郭靖」肖戰做拍檔；如今率先殺入荷里活，被網民在布達佩斯「捕獲」，擔任女主角，拍攝甄子丹自導自演的《CAINE》。

《CAINE》6月回港拍攝

兩年前的《殺神John Wick 4》，甄子丹飾演失明殺手Caine，在追殺John Wick（奇洛李維斯 飾演）時殺死了他的好朋友島津浩二（真田廣之 飾演），其女兒島津明（澤山璃奈 飾演）震怒；而片尾埋下伏筆，Caine去巴黎與女兒Mia重聚，此時現身，相信外傳新作中，她會追殺Caine報殺父之仇。其實甄子丹在3月下旬出售公開活動時稱，準備歐洲準備拍攝《CAINE》，同時透露預計6月尾回港拍外景，選址幾個代表性的地方，他說︰「故事大部分情節喺歐洲發生，今次我做導演，係講我個角色，必須要講屋企係點，所以我極力爭取有一部分喺香港拍攝，香港政府都好支持。」