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《愛回家之開心速遞》大結局倒數！滕麗名晒外景煞科相 感性告別劇組：我會記住這個畫面

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-06 HKT

TVB長壽處境劇《愛回家之開心速遞》將於本月迎來大結局。劇中飾演「熊尚善」的滕麗名日前在IG發文，透露已完成個人在該劇的最後一次外景拍攝，標誌著角色即將煞科，加上早前滕麗名已宣布不會參演新版《愛回家》，令大批忠實劇迷深感不捨。

滕麗名感性發文致謝《愛回家》劇組

滕麗名在IG分享與十多位幕後人員的溫馨合照，並配上「Miss u guys」字句。她撰寫感性長文，逐一向收音、燈光、道具、攝影、導演及梳化服等劇組人員致謝，感激團隊多年的付出，並動情寫道：「我會記住這個畫面，還有你們陪伴的歲月。LOVE U ALL！」

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滕麗名飾演「熊尚善」深入民心

《愛回家之開心速遞》陪伴觀眾多年，「熊尚善」一角早已深入民心。隨著滕麗名的外景戲份煞科，網民紛紛湧入留言區，感謝她與劇組多年來每晚帶來的歡樂，並熱切期待本月播出的最終大結局。

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