鄭秀文啟德演唱會延期｜Sammi曾因病兩度延期或取消開騷  2016年失聲台上三度痛哭致歉

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於本周五（10日）起，一連三日（7月10、11、12日）歷史性登陸香港啟德主場館，舉行《You and Mi concert》亞洲巡迴演唱會最終站，但主辦方寰亞娛樂今日（6日）指舞台有重要部件故障，故此演唱會宣布延期。事實上，回顧Sammi過往的大型演唱會，可謂「好事多磨」，曾因健康因素而大受影響：

鄭秀文23年受「長新冠」困擾延期一年

這是近年最嚴重的阻滯事件。Sammi原定於2023年7月在紅館舉行13場《You & Mi 世界巡迴演唱會》，但她在同年5月不幸確診新冠病毒。受到「長新冠」後遺症的強烈影響，她持續聲沙、咳嗽且體力不支。在開騷前夕，她的內心經歷了極度的掙扎與無力，最終主辦方在6月30日無奈宣佈全數延期。該次演唱會最終順延了整整一年，直至2024年7月才成功補場演出。

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鄭秀文16年失聲三度痛哭致歉

在2016年《Touch Mi 2 世界巡迴演唱會》的紅館頭場，Sammi因為嚴重鼻敏感及喉嚨發炎導致嚴重失聲。一向追求完美的她在舞台上表演時頻頻走音，高音完全無法唱出，承受著極大壓力。她最終在台上三度落淚哭成淚人，向現場觀眾鞠躬致歉直呼「好痛苦」，甚至主動提出退款建議。不過，當時全場歌迷以大合唱全力激勵偶像，Sammi亦帶病咬緊牙關，憑著驚人意志力克服困難，堅持完成了餘下所有場次。

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鄭秀文12年抱恙煞停跨年騷

至於再早期的2012年，Sammi原本計劃在年底舉行跨年演唱會，但當年同樣因為健康亮起紅燈，自覺身體狀態無法應付高強度的舞台跳唱，最終在籌備階段（7月）便決定直接取消個唱，未有開騷。當時坊間一度盛傳她因籌備與許志安結婚而停工，其後經理人出面澄清，證實Sammi是因為受到「耳水不平衡」困擾才忍痛取消演出。

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