周星馳《功夫女足》7月11日全國公映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝張繼聰有份參演

備受影迷期待的周星馳最新喜劇電影《功夫女足》今日正式官宣，將於7月11日在全國正式公映！劇組同步釋出了「心中這團火」版定檔海報，畫面上女足隊員凌空迎擊巨型烈焰足球，並配上熱血標語「心中這團火永不熄滅」，宣告星爺經典的無厘頭功夫喜劇強勢回歸。

劉嘉玲蔡思貝張繼聰有份演出

這部由周星馳親自執導並編劇的新作，演員陣容相當豪華。電影將由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演。最令香港觀眾驚喜的是，片中有多位大家非常熟悉的演員參與演出，包括重量級影后劉嘉玲作特別演出，視后蔡思貝、Rapper 歐陽靖（MC Jin）、張繼聰以及鄧月平亦有份參演。此外，日本男神佐藤健、知名喜劇演員歐陽萬成，以及前女足國腳趙麗娜的加盟，更令這部電影充滿看點與話題性。

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《功夫女足》斥資3.8億

《功夫女足》是星爺繼《新喜劇之王》後，睽違7年的傾力之作。據悉，影片總投資高達3.8億元，其中一半的預算投入於特效製作，全片包含超過1200個特效鏡頭，製作規模龐大。為求呈現真實的競技戲份，全體演員在開拍前已進行了數月的封閉式特訓。

《功夫女足》長106分鐘

電影長達106分鐘，延續了觀眾最愛的星爺式「無厘頭」風格，講述峨眉隊將傳統功夫完美融入足球運動，在外界一片不看好的情況下，團結一致最終逆襲奪冠的熱血勵志故事。

貓眼想看人數突破24.5萬

雖然目前除了定檔海報及早前星爺發佈的官宣短片外，片方尚未釋出正式預告片等宣傳物料，但影迷的熱情已完全被點燃。根據貓眼實時數據顯示，目前《功夫女足》的「想看人數」已飆升至24.5萬，足見星爺的強大號召力與這部新作的超高人氣！

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