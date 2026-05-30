Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉洵離世丨 《九品芝麻官》與周星馳公堂爆粗對罵成絕響 太監專業戶演活東廠廠公

影視圈
更新時間：13:14 2026-05-30 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-30 HKT

資深京劇演員兼戲曲導演劉洵昨日（29日）離世，享年87歲。劉洵入行逾半世紀，演出電影近百部，當中在多部作品中飾演「太監」角色，包括1990年《笑傲江湖》、1991年《賭俠II上海灘賭聖》、1992年《新龍門客棧》、1994年《九品芝麻官》等，因而被視為「太監專業戶」。

劉洵周星馳對罵成經典

當中劉洵在《九品芝麻官》中飾演太監「李連英」，與周星馳飾演「包青天」包拯後代「包龍星」，在公堂上對罵的經典場面，「死人妖」、「陰陽人」為人印象深刻。劉洵飾演的李公公一出場便鎮壓周星馳：「哼！好大嘅官威呀，包大人。如果俾你做多兩年官，恐怕連老佛爺你都唔放喺眼內。」

相關閱讀：《九品芝麻官》李公公劉洵辭世享年87歲 羅家英發長文哀悼曝光晚年身體狀況

劉洵飾太監「李連英」成代表作

周星馳飾演的包龍星反擊：「當然唔會放喺眼內啦，老佛爺係擺喺個心裏面尊重嘅。好似你咁淨係識掛喺個嘴邊嚟講，講到低晒呀，你咩居心呀你？你老母湊大你咁辛苦，你走去做太監，是為不孝。唔尊重老佛爺，是為不忠。你個不忠不孝嘅死人妖，坐喺度䟴䟴腳做咩呀？」「李公公」劉洵拍晒人口怒斥：「你好大嘅膽呀！你連我都夠膽鬧？」而「包龍星」周星馳未有畏懼：「我堂堂八府巡按，喺呢個公堂最大我，喂！你區區一個內務總管五品官，仲要嚟旁聽。我企喺度你夠膽坐，我唔鬧你鬧邊個呀？」「李公公」劉洵搬出皇上：「好！等我奏明皇上，將你抄…」，反被「包龍星」周星馳截停：「抄你老竇，行得出呢個公堂再算啦你！人來，落閘！放狗！」

劉洵與周星馳對罵晒功力

「李公公」劉洵無奈稱：「我唔同你口舌之爭，快啲審案」。「包龍星」周星馳罵「李公公」劉洵：「屎忽鬼」，「李公公」劉洵反問話邊個時，被「包龍星」周星馳意有所指：「邊個應咪鬧邊個囉。」「李公公」劉洵嬲爆道：「啊！你呢個小王八蛋，我唔理你」。卻「包龍星」周星馳稱為「陰陽賊」，「李公公」劉洵被激到爆粗：「我X你個肺！我塞你個胃！抦到你花開又富貴！」再被「包龍星」周星馳指是「屎忽鬼」，之後更一輪嘴道：「你呀！檸檬頭、福鼠眼、鷹勾鼻、八字眉、葵扇耳、大翻嘴、老薑牙、燈芯頸、鴛鴦膊、長短手、高矮腳、雞胸狗肚、飯桶腰，我係你就死咗佢啦！」被「包龍星」周星馳一輪數落後，「李公公」劉洵險些激到爆血管，吐出一句：「我抦你花開富貴…」。

劉洵曾拍近百部電影

劉洵是香港粵劇的中流砥柱，在粵劇界逾30年，戲曲課程奠下深厚的根基。而劉洵過往近百部的電影作品中，飾演太監角色同樣演技出色，包括在《賭俠II上海灘賭聖》客串「明朝大太監」穿越到現代，在《新龍門客棧》飾演最年長者的東廠三大檔頭之首「賈廷」，他的陰沉毒辣演出為觀眾留下不少「童年陰影」。後來劉洵《笑傲江湖》中飾演東廠廠公「古金福」，最終被錦衣衛「歐陽全」張學友殺死。劉洵在《笑傲江湖》後的《東方不敗之風雲再起》中，飾演日月神教向左使「向問天」，同時是易容後的「東方不敗」，而東方不敗為修練武林秘笈《葵花寶典》，不惜自宮。

相關閱讀：梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
6小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
19小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
8小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
19小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
20小時前
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
23分鐘前
切薩雷塔隆內路。 USMIA
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
16小時前
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
17小時前