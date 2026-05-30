劉洵離世丨 《九品芝麻官》與周星馳公堂爆粗對罵成絕響 太監專業戶演活東廠廠公

資深京劇演員兼戲曲導演劉洵昨日（29日）離世，享年87歲。劉洵入行逾半世紀，演出電影近百部，當中在多部作品中飾演「太監」角色，包括1990年《笑傲江湖》、1991年《賭俠II上海灘賭聖》、1992年《新龍門客棧》、1994年《九品芝麻官》等，因而被視為「太監專業戶」。

劉洵周星馳對罵成經典

當中劉洵在《九品芝麻官》中飾演太監「李連英」，與周星馳飾演「包青天」包拯後代「包龍星」，在公堂上對罵的經典場面，「死人妖」、「陰陽人」為人印象深刻。劉洵飾演的李公公一出場便鎮壓周星馳：「哼！好大嘅官威呀，包大人。如果俾你做多兩年官，恐怕連老佛爺你都唔放喺眼內。」

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劉洵飾太監「李連英」成代表作

周星馳飾演的包龍星反擊：「當然唔會放喺眼內啦，老佛爺係擺喺個心裏面尊重嘅。好似你咁淨係識掛喺個嘴邊嚟講，講到低晒呀，你咩居心呀你？你老母湊大你咁辛苦，你走去做太監，是為不孝。唔尊重老佛爺，是為不忠。你個不忠不孝嘅死人妖，坐喺度䟴䟴腳做咩呀？」「李公公」劉洵拍晒人口怒斥：「你好大嘅膽呀！你連我都夠膽鬧？」而「包龍星」周星馳未有畏懼：「我堂堂八府巡按，喺呢個公堂最大我，喂！你區區一個內務總管五品官，仲要嚟旁聽。我企喺度你夠膽坐，我唔鬧你鬧邊個呀？」「李公公」劉洵搬出皇上：「好！等我奏明皇上，將你抄…」，反被「包龍星」周星馳截停：「抄你老竇，行得出呢個公堂再算啦你！人來，落閘！放狗！」

劉洵與周星馳對罵晒功力

「李公公」劉洵無奈稱：「我唔同你口舌之爭，快啲審案」。「包龍星」周星馳罵「李公公」劉洵：「屎忽鬼」，「李公公」劉洵反問話邊個時，被「包龍星」周星馳意有所指：「邊個應咪鬧邊個囉。」「李公公」劉洵嬲爆道：「啊！你呢個小王八蛋，我唔理你」。卻「包龍星」周星馳稱為「陰陽賊」，「李公公」劉洵被激到爆粗：「我X你個肺！我塞你個胃！抦到你花開又富貴！」再被「包龍星」周星馳指是「屎忽鬼」，之後更一輪嘴道：「你呀！檸檬頭、福鼠眼、鷹勾鼻、八字眉、葵扇耳、大翻嘴、老薑牙、燈芯頸、鴛鴦膊、長短手、高矮腳、雞胸狗肚、飯桶腰，我係你就死咗佢啦！」被「包龍星」周星馳一輪數落後，「李公公」劉洵險些激到爆血管，吐出一句：「我抦你花開富貴…」。

劉洵曾拍近百部電影

劉洵是香港粵劇的中流砥柱，在粵劇界逾30年，戲曲課程奠下深厚的根基。而劉洵過往近百部的電影作品中，飾演太監角色同樣演技出色，包括在《賭俠II上海灘賭聖》客串「明朝大太監」穿越到現代，在《新龍門客棧》飾演最年長者的東廠三大檔頭之首「賈廷」，他的陰沉毒辣演出為觀眾留下不少「童年陰影」。後來劉洵《笑傲江湖》中飾演東廠廠公「古金福」，最終被錦衣衛「歐陽全」張學友殺死。劉洵在《笑傲江湖》後的《東方不敗之風雲再起》中，飾演日月神教向左使「向問天」，同時是易容後的「東方不敗」，而東方不敗為修練武林秘笈《葵花寶典》，不惜自宮。

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