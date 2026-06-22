周星馳64歲生日拋驚喜 《功夫女足》7月「彈性定檔」玩轉上映 爆金句：總有一天趕得上

今日是「星爺」周星馳64歲生日，他在這個特別日子為影迷帶來期待已久的喜訊，宣布自編自導新作《功夫女足》（前名《少林女足》）正式於7月面世，並開通官方微博帳號造勢。不過，星爺公布的上映安排非常特別，自創「彈性定檔」。

周星馳自創「彈性定檔」

星爺在社交網發布短片，見他正在趕工後期製作，片中有人追問電影何時上映，他回應：「我在努力趕7月10號。」對方再問趕不上怎麼辦，星爺輕鬆接招：「那就7月17號囉。」當被再三追問仍趕不及的對策時，他霸氣說：「那總有一天趕得上啊。」這種「彈性定檔」，盡顯星爺一貫的隨心搞笑本色，他還分享了一張手繪「海報」，同樣玩味十足。

蔡思貝參演並留言送生日祝福

《功夫女足》故事圍繞女足「峨眉隊」的奇蹟逆襲奪冠之路。據指演員陣容相當搶眼，集結張小斐、迪麗熱巴與張藝興等紅星，還有前女足國腳趙麗娜及李佳悅演出，以及韓國影帝宋康昊客串；而香港代表則有蔡思貝，她亦在星爺的貼文下留言送上祝福：「你加油你努力但最重要身體健康！生日快樂導演！功夫女足。」網民都紛紛留言表示萬分期待。

