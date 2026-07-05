譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（5日）於翡翠台播出，今集邀請到「校長」譚詠麟擔任嘉賓。節目中，譚詠麟大談與曾志偉的世交淵源，親自回應與陳百祥（阿叻）的不和傳聞，並分享當年受傷穿耳膜及為李克勤作曲的幕後秘辛。

譚詠麟與曾志偉「波地」結緣半世紀

在「獨家考古」環節中，譚詠麟親解與「獎門人」曾志偉多年友好的原因。他透露兩人實為世交，自小已一起踢足球結緣。其後兩人在台灣發展時重逢，加深了彼此了解，回港後再合作拍攝多部電影，深厚友情一直維持至今。

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譚詠麟親回與陳百祥不和傳聞

近年屢傳譚詠麟與好友陳百祥（阿叻）關係破裂，對於兩人目前的真實關係，譚詠麟在節目中笑著澄清，強調與陳百祥的友情「絕對冇問題」！他憶述兩人早在16歲時已認識，友情穩固。對於外界的種種揣測，譚詠麟這樣解釋：「不過而家有好多人都想問，因為佢（阿叻）而家去咗另一支球隊，佢自己搞，方向不一樣，呢個都係無可厚非嘅。」

譚詠麟進一步補充，認為大家都是想給其他藝人或球員更多機會，這並不會影響到他們之間的感情。譚詠麟斬釘截鐵地表示：「只係大家嘅方向唔同，友情唔會受到影響，完全冇！」一番話讓主持人黎芷珊都放下心頭大石。

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譚詠麟曾穿耳膜不愛打麻雀

這次意外對他造成了永久影響，雖然不影響唱歌，但高音卻「冇咗」，而且至今左、右耳聽到的聲音仍有差異。正因如此，他非常害怕打麻雀時「啪啪聲」的噪音，只要聽上一、兩個小時便會耳鳴，這才成了他不打麻雀的真正原因。

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