譚詠麟演唱會2026丨10場門票極速售罄 7月7日終極釋出內部飛/紅館票價/搶飛連結懶人包

樂壇「校長」譚詠麟（Alan）號召力驚人！相隔 11 年後再踏上紅磡香港體育館（紅館）的舞台，本次《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》反應空前熱烈，一連 10 場門票於早前公開發售後已迅速全數售罄！

聽到大批向隅歌迷的強烈訴求，主辦單位藝能製作日前宣布好消息——決定將原本屬於內部的認購名額全數釋出予廣大歌迷！新增的門票名額將於 7 月 7 日上午 10 時起在城市售票網（URBTIX）再度公開發售。想把握最後入場與校長大合唱的機會？這篇「終極搶飛懶人包」為你一次整合！

譚詠麟「刻骨銘心」演唱會2026資訊一覽

演出項目 詳情 演唱會名稱 譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇 演出日期 2026 年 9 月11、12、13、14、15、18、19、20、21、22日（因反應熱烈，加場至合共 10 場） 演出地點 紅磡香港體育館（紅館） 建行信用卡優先訂票日期 2026 年 6 月 22 日（只限建行（亞洲）尊尚信用卡持卡人）；2026 年 6 月 23 日至 6 月 25 日（所有建行（亞洲）信用卡持卡人） 公開發售日期 2026年6月30日

（於城市售票網 URBTIX 及 大麥網 同步開賣） 🔥 最新搶飛日期 2026 年 7 月 7 日 上午 10 時起（新增內部釋出名額） 門票票價 HKD $1,280 / $880 / $580

譚詠麟演唱會2026將於9月開鑼。

🎫 搶票攻略：建行（亞洲）信用卡優先訂票資訊

本次演唱會的優先訂票分為兩個階段，指定建行（亞洲）信用卡持卡人可享優先購票資格：

階段一：指定尊尚信用卡優先訂票

適用對象： 建行（亞洲）Visa Infinite 信用卡 及 銀聯鑽石 Prestige 信用卡持卡人

發售時間： 2026 年 6 月 22 日（中午 12 時起 至 下午 8 時）

👉 點此進入優先購票連結

階段二：所有建行（亞洲）信用卡優先訂票

適用對象： 所有建行（亞洲）信用卡持卡人

發售時間： 2026 年 6 月 23 日（中午 12 時起）至 6 月 25 日（晚上 8 時）

👉 點此進入優先購票連結

階段三：城市售票網公開發售

發售日期： 2026 年 6 月 30 日（上午 10 時起）

購票途徑： 城市售票網 (URBTIX) 、大麥網

👉點此進入城市售票網購票連結

👉點此進入大麥網購票連結

譚詠麟演唱會2026舉行的10場門票已經極速售罄，現加碼於7月7日開賣釋出的內部認購名額。

🎫 終極搶飛攻略：7.7 釋出內部名額發售資訊

由於 10 場門票已經極速售罄，這次釋出的內部認購名額絕對是最後的黃金機會，歌迷務必較定鬧鐘準備搶飛：

📌 新增門票公開發售詳情

發售日期： 2026 年 7 月 7 日（星期二）

發售時間： 上午 10 時正起

售票平台： 城市售票網 (URBTIX)

購票途徑： 城市售票網網站、流動應用程式 (URBTIX App) 或電話購票

👉點此進入城市售票網購票連結

💡 終極搶飛小貼士：由於是內部名額釋出，數量極為有限！建議大家提前於城市售票網登入帳號，並準備好付款信用卡。開賣前 5 分鐘不斷刷新頁面，保持網絡暢通！

譚詠麟演唱會2026海報花絮照：

5大亮點引爆期待：為甚麼這次演唱會非看不可？

1. 相隔 11 年重返紅館舞台

譚詠麟上一次在紅館舉行個人演唱會已是 2015 年的《銀河歲月40載》。時隔 11 年，校長再次回歸這個充滿紀錄的聖地，對於看著校長創下紅館連開 38 場紀錄的歌迷來說，意義非凡。

2. 「雙主題、雙歌單」模式呈現

為了滿足歌迷想聽經典金曲的願望，校長與團隊絞盡腦汁，特別打造「雙主題、雙歌單」。譚詠麟演繹過的金曲超過 1,000 首，這次將以最完整的音樂編排，確保每一位歌迷都能聽到心中的那首「你的歌，我的故事」。

3. 海報經典復刻：致敬 1984、1994 傳奇

今次演唱會海報設計大玩「回憶殺」，復刻了兩大歷史時刻：

1984 年： 首個紅館個人演唱會《譚詠麟84演唱會》。

1994 年： 傳奇的大球場《譚詠麟94年純金曲演唱會》。

海報融合了當年的經典元素，見證校長輝煌的演藝里程。

4. 命名「刻骨銘心」終極篇

「刻骨銘心」不僅是演唱會主題，更是校長對歌迷多年支持的真情告白。作為巡迴演唱會的「終極篇」，其製作規模與情感厚度預計將是近年之最。

5. 跨越 40 年的集體回憶

從 1984 年初登紅館到 2026 年的「終極篇」，校長的歌聲陪伴了幾代香港人。這場演唱會不只是演出，更是一場跨越時空的高質量集體聚會。

🎤 譚詠麟紅館紀錄回顧