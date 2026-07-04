東張西望丨18歲少女沉迷直播打賞向5間財仔借錢 墮陷阱欠「巨債」 被層壓式追數情緒崩潰

TVB節目《東張西望》今晚（4日）報導，一名 18 歲女學生 Lily（化名）因沉迷觀看網上直播及「打賞」主播，在花光積蓄後，經朋友介紹下向多間財務公司借貸，結果墮入無底深潭。Lily 透露自己起初因生活苦悶，在手機下載了直播應用程式，隨即被主播的歌聲、舞步、熱情互動與一句句暖心的「多謝支持」所吸引。為了獲得主播的關注與讚賞，她開始頻繁在平台購買虛擬禮物，打賞金額由當初的數十元，迅速累積到每次數千元，最終在不知不覺間花光了所有積蓄。當她無力為繼卻仍想繼續打賞時，有朋友便建議她透過拍攝身份證照片借貸，從此踏上不歸路。

借一萬五實收一萬還款無期

Lily墮入的借貸陷阱充滿不合理條款。她首次向財務公司借款15,000元，但實際只收到10,000元，並被要求在沒有訂明總期數的情況下，每星期償還1,500元。其後，貸款條款變得更為嚴苛，有財務公司以「遲交欠款」為由，將罰款在短短數小時內由68,800元增加至88,800元；另一筆6,000元的貸款，Lily實際到手的金額更只有800元。

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轉數未備註姓名遭罰款一萬

借貸陷阱處處，財務公司更巧立名目加徵罰款。Lily曾因準時還款後，在入數紀錄的備註中沒有寫上自己姓名，而被財務公司罰款10,000元。當她無力償還舊債時，對方又會介紹她到另一間公司借貸「冚數」，令她最終欠下五間財務公司、總額超過三萬元的債務，但實際收到的款項僅約一萬元。對剛成年的她來說，欠下的款項已是「巨債」，令她苦不堪言。

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家人察覺有異揭發事件

幸好，Lily的嫲嫲（李女士，化名）及時察覺她情緒崩潰，在查問下揭發事件並立即報警求助。警方表示事件嚴重，已將個案轉介至刑事偵緝處（CID）跟進。《東張西望》攝製隊嘗試聯絡涉事財務公司，但電話均無人接聽。李女士希望藉由公開事件，提醒年輕人提防網上直播打賞及借貸陷阱，避免更多人受害。