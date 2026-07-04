Taylor Swift老公大起底 美式足球巨星Travis Kelce曾沉迷吸毒 自爆私密性癖、一腳踏50船

美國樂壇天后Taylor Swift與NFL美式足球球星Travis Kelce於當地時間7月3日傍晚在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行世紀婚禮，吸引全球關注。然而，兩人結婚也讓Travis Kelce的過去經歷再度成為討論焦點。Travis Kelce的母親Donna Kelce曾透露他從小便很反叛、常與哥哥Jason Kelce起衝突，甚至曾因向老師扔椅子而被退學。

Taylor Swift老公Travis Kelce曾沉迷大麻

Travis Kelce在大學時期曾沉迷吸食大麻，因未通過驗毒測試而一度被驅逐出大學美式足球隊，幸得Jason Kelce協助才重回正軌。他的私生活同樣備受熱議，曾自爆在脫衣舞俱樂部狂歡時導致車輛被盜；2016年主持戀愛真人秀《Catching Kelce》時更同時與50名女性交往，最終雖與Maya Benberry交往，卻因多次出軌傳聞而分手。隨後他與網紅體育記者Kayla Nicole開展了5年戀情，至2022年結束。

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Taylor Swift老公Travis Kelce曾公開性癖

除了複雜的情史，Travis Kelce昔日大談私密性癖的言論也被網民翻出。他曾公開表示堅持「第四次約會前必須發生性關係」，並透露偏好女伴為他口交、不在意另一半隆胸，但無法接受熱愛自拍的女性。這些「浪子」與「情場玩家」的鮮明形象，令不少支持Taylor Swift的粉絲感到憂心，擔心她婚後可能再度在感情中受傷。

Taylor Swift與Travis Kelce結婚獲巨星見證

儘管外界對Travis Kelce的背景意見兩極，但也有理性網民指出，他與Taylor Swift自2023年交往以來感情穩定，男方在工作與生活上均展現極大支持。兩人甚至在婚前共同向慈善機構捐贈了2,600萬美元。這場在證婚人Adam Sandler、伴郎Jason Kelce及伴娘（Man of Honor）Austin Swift見證下，並有Gigi Hadid、Bradley Cooper、Hugh Grant、Ethan Hawke、Jennifer Lopez與Ed Sheeran等巨星到場祝福的世紀婚禮，已為兩人開啟了全新的人生篇章。

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Taylor Swift奢華婚禮到賀明星：