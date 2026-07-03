Taylor Swift世紀婚禮前夕被爆已秘婚 僅極少數親友見證 豪捐2億港元20家慈善機構受惠

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星未婚夫Travis Kelce的世紀婚禮盛傳將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行，有指當局已封鎖附近街道，據《Page Six》取得的內部行程表顯示，賓客下午3時半陸續進場，4時於6樓大堂展開雞尾酒會，5時半正式舉行婚禮儀式，其後於6時半開始婚宴環節，派對料將狂歡至凌晨2時，預計最多有1000人參加。

Taylor Swift與Travis Kelce已經秘密結婚

不過《紐約郵報》引述多個匿名消息來源的報道，Taylor Swift與Travis Kelce在麥迪遜廣場花園舉行世紀婚禮的前夕已經秘密結婚。報道指二人在美國田納西州舉行私人婚禮，婚禮上只邀請一小撮親友出席，在親朋好友的見證下，Taylor Swift與Travis Kelce正式成為合法夫妻，不過一對新人仍然會於MSG舉行婚禮。

相關閱讀：Taylor Swift世紀婚禮料狂歡10小時 千人派對禁攜手機 MSG場外大批保安防狗仔隊

有酒吧東主批評封路措施荒謬

Taylor Swift與Travis Kelce被指在麥迪遜廣場公園內已興建了一座大型的城堡來進行童話式婚禮，婚禮適逢美國國慶連假黃金周末，紐約警方已全面嚴陣以待，在周邊多個街區將禁止所有車輛通行，部分人行道也將實施彈性管制，警方呼籲市民與遊客提早避開該區域，以免受困於車陣中。大批傳媒亦在場守候。但有酒吧東主稱接到通知會分階段封路，批評封路措施荒謬：「如果他們買得起許可證，負擔得起如此盛大的儀式，何不直接收購本地企業，反要讓我們承受負面影響？」在婚禮前一晚，Taylor Swift與Travis Kelce率先在MSG內的Infosys劇院設宴，宴請約100名親友出席婚前預演晚宴試菜，時間定於晚上6時至10時半，賓客需經由第4大道入口進場。據知整場婚禮預計有多達1,000名賓客，主辦方要求所有到場人士簽署保密協議（NDA），並實施嚴格的「零手機政策」，會場亦架設帳篷及圍板，防止外界及狗仔隊拍攝。

Taylor Swift向多個慈善機構捐款

在世紀婚禮舉行前夕，Taylor Swift的公關團隊表示兩人本周已向紐約等地的20個慈善機構捐贈2600萬美元（約2億港元），進一步增加婚禮消息的可信度。與此同時，有指這場世紀婚禮估計總開支高達2000萬美元（約1.6億港元），除了準備了6套婚紗出自頂級時裝設計師的婚紗外，Taylor Swift更被指已包下紐約曼哈頓附近4間頂級酒店，安排賓客入住，一對新人還溫馨提示賓客「絕對不收禮物」，只需親友們前來分享喜悅。伴娘有指由1閨密Selena Gomez和超模Gigi Hadid擔任，歌手Ed Sheeran、Sabrina Carpenter、Phoebe Waller-Bridge、Suki Waterhouse、影星Zoe Kravitz、曾與Taylor不和的名模Karlie Kloss、NFL球星George Kittle、堪薩斯酋長隊教練Andy Reid等人，亦已證實將現身婚禮，陣容媲美《格林美獎頒獎典禮》。