Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Taylor Swift世紀婚禮前夕被爆已秘婚 僅極少數親友見證 豪捐2億港元20家慈善機構受惠

影視圈
更新時間：12:14 2026-07-03 HKT
發佈時間：12:14 2026-07-03 HKT

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星未婚夫Travis Kelce的世紀婚禮盛傳將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行，有指當局已封鎖附近街道，據《Page Six》取得的內部行程表顯示，賓客下午3時半陸續進場，4時於6樓大堂展開雞尾酒會，5時半正式舉行婚禮儀式，其後於6時半開始婚宴環節，派對料將狂歡至凌晨2時，預計最多有1000人參加。

Taylor Swift與Travis Kelce已經秘密結婚

不過《紐約郵報》引述多個匿名消息來源的報道，Taylor Swift與Travis Kelce在麥迪遜廣場花園舉行世紀婚禮的前夕已經秘密結婚。報道指二人在美國田納西州舉行私人婚禮，婚禮上只邀請一小撮親友出席，在親朋好友的見證下，Taylor Swift與Travis Kelce正式成為合法夫妻，不過一對新人仍然會於MSG舉行婚禮。

相關閱讀：Taylor Swift世紀婚禮料狂歡10小時 千人派對禁攜手機 MSG場外大批保安防狗仔隊

有酒吧東主批評封路措施荒謬

Taylor Swift與Travis Kelce被指在麥迪遜廣場公園內已興建了一座大型的城堡來進行童話式婚禮，婚禮適逢美國國慶連假黃金周末，紐約警方已全面嚴陣以待，在周邊多個街區將禁止所有車輛通行，部分人行道也將實施彈性管制，警方呼籲市民與遊客提早避開該區域，以免受困於車陣中。大批傳媒亦在場守候。但有酒吧東主稱接到通知會分階段封路，批評封路措施荒謬：「如果他們買得起許可證，負擔得起如此盛大的儀式，何不直接收購本地企業，反要讓我們承受負面影響？」在婚禮前一晚，Taylor Swift與Travis Kelce率先在MSG內的Infosys劇院設宴，宴請約100名親友出席婚前預演晚宴試菜，時間定於晚上6時至10時半，賓客需經由第4大道入口進場。據知整場婚禮預計有多達1,000名賓客，主辦方要求所有到場人士簽署保密協議（NDA），並實施嚴格的「零手機政策」，會場亦架設帳篷及圍板，防止外界及狗仔隊拍攝。

Taylor Swift向多個慈善機構捐款

在世紀婚禮舉行前夕，Taylor Swift的公關團隊表示兩人本周已向紐約等地的20個慈善機構捐贈2600萬美元（約2億港元），進一步增加婚禮消息的可信度。與此同時，有指這場世紀婚禮估計總開支高達2000萬美元（約1.6億港元），除了準備了6套婚紗出自頂級時裝設計師的婚紗外，Taylor Swift更被指已包下紐約曼哈頓附近4間頂級酒店，安排賓客入住，一對新人還溫馨提示賓客「絕對不收禮物」，只需親友們前來分享喜悅。伴娘有指由1閨密Selena Gomez和超模Gigi Hadid擔任，歌手Ed Sheeran、Sabrina Carpenter、Phoebe Waller-Bridge、Suki Waterhouse、影星Zoe Kravitz、曾與Taylor不和的名模Karlie Kloss、NFL球星George Kittle、堪薩斯酋長隊教練Andy Reid等人，亦已證實將現身婚禮，陣容媲美《格林美獎頒獎典禮》。

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
2小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
20小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
18小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
社會
4小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
3小時前
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
1小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2026-07-02 10:54 HKT
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
3小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT