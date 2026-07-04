Taylor Swift與Travis Kelce億元婚禮巨星雲集 阿當桑迪拿任證婚人 Blake Lively冇影友情已逝

Taylor Swift結婚了！美國流行音樂天后 Taylor Swift與美式足球員男友 Travis Kelce，於當地時間7月3日在紐約著名地標麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行奢華婚禮。雖然這對巨星新人並未邀請傳媒入場採訪，但場外早已擠滿大批媒體與忠實粉絲 Swifties 貼身守候，粉絲們紛紛高舉應援橫額、戴上標誌性的「友誼手鏈」到場，貼心送上最真摯的結婚祝福。

Taylor Swift邀名人紅星出席婚禮

除了傳媒和粉絲之外，大批名人紅星亦受邀出席Taylor Swift與Travis Kelce的奢華婚禮，包括超模Gigi Hadid及其男友畢列谷巴（Bradley Cooper）、Selena Gomez、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、Ed Sheeran、the Haim sisters、Ellie Goulding、Benson Boone、Miranda Lambert、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、曉格蘭特（Hugh Grant）、Zoe Kravitz、積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）、伊凡鶴基（Ethan Hawke）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Jimmy Fallon、基斯洛克（Chris Rock）、美式足球名將Tom Brady、著名時裝設計師Tommy Hilfiger等等。當中曾邀請新郎Travis Kelce客串演出電影《球場古惑仔2》的阿當桑迪拿擔任證婚人，而新人並未有安排兄弟或姊妹團，但就由Taylor Swift弟弟Austin擔任「伴娘先生」（Man of Honor）、Travis Kelce哥哥Jason擔任伴郎（Best Man）。此外，有傳Selena Gomez是唯一能帶手機進場的嘉賓，而盛傳與Taylor Swift斷交已久的閨密超模Karlie Kloss亦聯同丈夫Joshua Kushner出席婚禮。至於另一有傳已跟Taylor Swift反目的閨密碧琪麗芙莉（Blake Lively）則未有現身。

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Taylor Swift穿Dior婚紗 婚禮花費1.5億港元

據Taylor Swift的公關透露，一對新人在這個大日子裏選穿了Dior高訂禮服和婚紗。據指整個婚禮耗資至少2,000萬美元（約1.56億港元），單是租用婚禮場地最少就花了500萬美元（約3,900萬港元）。由於Taylor Swift將婚禮現場變成人造森林，用上大量花束來布置，單是這筆「花」費已高達300萬美元（約2,340萬港元），當中包括從意大利船運千朵橙色玫瑰花到場館擺放。

Taylor Swift完婚現雨後彩虹

禮成後，MSG場館外的大螢幕打出「JUST&T MARRIED!」，代表Taylor Swift（T）和Travis Kelce（T）已完婚。據知此訊息甫發出後，現場立即出現狂風暴雨和雷暴閃電，然而不久後風雨驟停，天空更變成一片粉紅色及有彩虹出現，粉絲們指Taylor Swift結婚，連老天爺都整一場天氣表演來贈興。

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