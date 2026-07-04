米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢

有「凍齡美魔女」之稱的資深藝人米雪（Michelle Yim），雖然已屆70歲，但保養得宜，氣質優雅，深受觀眾喜愛。然而，近日一段於網上流傳的影片，卻拍到她在一場公開聚會中，疑似遭到一名中年男子騷擾，引起網民熱議。

米雪身處酒樓竟受騷擾

根據影片畫面，事發地點似乎是在一間中式酒樓的宴會廳內。當時現場氣氛熱鬧，藝人「黑妹」李麗霞正在獻唱搞熱氣氛，而米雪則身穿白色上衣，與多名友人在圓桌一同用餐。從影片中可見，米雪打扮優雅，安靜地坐在座位上。

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米雪身體蜷縮啟動「保護模式」

事件的焦點在於一名身穿白色T恤的中年男子。他手持酒杯，突然蹲在米雪的座位旁邊，並將頭部靠得非常近，幾乎與米雪臉貼臉。接著，他更將左手搭在米雪的肩膀上。面對這突如其來的親密舉動，米雪的身體明顯向後蜷縮，雙手合十放在胸前，保持著禮貌但略顯僵硬的笑容，並不自覺地垂下頭，完全啟動了「保護模式」，顯得有些不知所措。

米雪遭遇讓網民心疼

該名男子在與米雪近距離互動一會後，便起身離開，走向另一桌。整個過程雖然短暫，但米雪的反應已被鏡頭清晰捕捉。影片流出後，不少網民對該名男子的行為表示憤怒，認為他不尊重女性，面對米雪應保持適當的社交距離。同時，大家也對米雪的處境表示心疼，指「70歲都要承受啲咁嘅嘢」、「條友臨走時仲大大力索米雪啲頭髮」，另外亦有網民稱讚她即使在尷尬不安的情況下，仍然盡力維持風度與禮貌。

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