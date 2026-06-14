友你有米55派對騷｜米雪大開抵死黃腔  夏雨激讚身材好封盤暴殄天物 梁安琪鄺美雲大批名人撐場

已年屆70歲的米雪為慶祝入行55年，一連兩晚在麥花臣場館舉行《友你有米55派對騷》，昨晚（13日）尾場演出，吸引了多位嘉賓到場支持包括，鄺美雲、湯怡、已故賭王何鴻燊四太梁安琪、三姐（蕭秀香）、陳欣健、文雋、韋綺珊、尹光和太太、羅霖、劉家豪、梅小青、張文慈、劉緯民等。擔任司儀的阮兆祥指，米雪55年屹立不倒，一直向前永不放棄，兩場演唱會扣除所有開支後，全數撥捐慈善機構之外，米雪也將自己的歌籌捐出。

米雪讚劉雅麗似雪梨

米雪這晚邀請了曾合作舞台劇演出的劉雅麗擔任演出嘉賓，劉雅麗送上一對昔日合作舞台劇相同款式的耳環給米雪，直指這是回顧當年劇情的情節，並說：「聽到米雪說我似她的妹妹（雪梨）真的感到很榮幸。」劉雅麗大讚米雪，因為娛樂圈這行經常冇得瞓，究竟她怎可以保持得這樣美麗！劉雅麗說：「記得一次拍TVB的《武俠帝女花》拍到早上5時，米雪落妝後便即時再上妝，因她要跟萬梓良一起拍攝另一套劇集《萬里長城》。」

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米雪笑夏雨「單波折郎」

米雪表示，剛剛看到羅家英（家英哥）演出時的眼神十分迷人，難怪阿姐（汪明荃）對她情深一片。家英哥即回她一句：「我是學尹佬（尹志強）。」另一位嘉賓特別由加拿大飛返香港的夏雨出場，米雪表示，自己有很多外地朋友來港旅遊，感覺很奇怪，因為旅行團總會帶他們到夏雨的家門前拍照，就是因為夏雨的家以「雨房」命名。阮兆祥表示，夏雨應該同時買兩間屋，夏雨抵死地說：「我間屋有兩個門口，一個門口可以睇到一個，哈哈！」米雪則笑夏雨有「單波折郎」的外號。

夏雨讚米雪身材好不應封盤

之後夏雨又爆，以前合作時米雪總會跟人說，自己要負擔十幾口人所以負擔好大，打她時要小心點不要打傷，因為她要負擔十幾口人的生活。米雪即說：「那番話只是用來嚇人而已。」夏雨又大讚米雪，生得靚、身材好，做很多善事，真是暴殄天物，她的男友離開了十多年，男士們都說她正，但她卻說要封盤，他說：「所以朋友們問我，米雪這次做完騷之後會否開盤，如果米雪開盤，大家可以找我報名。哈哈！」

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米雪大讚黎耀祥演技

黎耀祥一上台即大讚米雪昨晚跳唱完《APT.》後，現在網上視頻，全世界也知道米雪是唱跳歌手，又指，與米雪合作拍攝劇集《大太監》時，米雪可說是沒有NG的，所以自己做太監也是值得的。米雪即時回敬他說：「與他做戲時，他的眼神就像有電一樣，當一到位眼淚便會自然地流出，當年在橫店拍劇天氣很冷，心想怎樣可以哭出來，但當黎耀祥給予眼神，我的眼淚便自然地流出來」，當米雪今晚跳唱完《APT.》後表示，正式排練了8次，但自己在家中也有努力練舞。

米雪汪明荃合唱《萬水千山總是情》

最後壓軸演出嘉賓汪明荃（阿姐）與米雪合唱《萬水千山總是情》，之後大讚米雪做人圓滑，在五台山也差不多做過主角。米雪指出，1983年與阿姐合作演出《白蛇傳》，從阿姐和羅文身上學到認真及不敢怠慢。她又將阿姐作為假想敵，所以才願意與蓋鳴暉合作演出粵劇。