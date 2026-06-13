友你有米55派對騷丨70歲米雪穿「韓團魚網裝」跳唱《APT.》 「佳視之友」合體爆料掀回憶殺

米雪一連兩場《友你有米55派對騷》昨晚（12日）於麥花臣場館舉行首場演出，今次是米雪慶祝入行55年，已經70歲的米雪破格在台上跳唱，更穿上「韓團魚網裝」跳唱《APT.》在引起網民討論。其實當晚嘉賓陣容亦十分強勁，包括有余安安、阮兆祥、石修、何家勁、葉振棠、羅家英、趙雅芝、張與辰等。打頭陣表演的白彪跟米雪合唱時勾起當年「郭靖與黃蓉」回憶，指兩人試過十日十夜拍攝無瞓覺，更背對背休息，搞到成日NG，好開心就是配音泰文，是第一部打入泰國的電視劇，共挈到新加坡、馬來西亞、泰國登台。

「佳視之友」合體掀回憶殺

接着到「佳視之友」文雪兒、魏秋樺、白彪、羅樂林在台上談及已故的梁小龍，為各人起花名的趣事。魏秋樺重提傳媒盛傳跟米雪不知，源於炸雞脾事件，有日聚會吃炸雞脾搞到成口油，豈料有記者合照，由於滿口油膩未有合照而有日報導指兩人不和拒絕合照。自稱入行58年的羅樂林，表示演楊過表現好差，亦未試過公開唱歌，在眾人合力鼓勵下清唱《大地恩情》。

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趙雅芝壓軸出場與米雪合唱掀高潮

官仔骨骨的石修出場獲米雪大讚是靚仔男神，又爆對方吃早餐都要Jel頭。飾演「展昭」的何家勁感激當年初入行獲米雪指點，最難忘跟對方到台灣拍劇遇地震，當時慌忙找米雪一起離開，原來對方已上車率先離開，相當搞笑。米雪表示跟余安安曾一起印尼登台，即時學唱印尼歌，余安安則謂米雪是她學姐，好有淵源。羅霖和劉緯民上台時，羅霖大爆米雪保養方法，原來對方喜歡行山，就連吃飯也會將食物剪到變細件，大件食物畀人吃，又視對方為偶像，兩人曾合作《萬里長情》，當時自己是新人掛住背劇本，米雪突襲拍她搞到險些忘記。劉緯民自嘲做過多個電視台高層都執笠，當中有佳視、麗的、亞視，自認腳頭不好，但今晚前來畀好腳頭米雪。米雪大爆羅家英教她練氣功同太極，但只教了一日，就叫她自己練習。黃日華表示跟米雪從未合作，不過明星足球成日見，因為尹志強關係是隊員，米雪則是啦啦隊，大家經常出埠玩。壓軸出場的趙雅芝，身穿紅色晚裝現身的她，獻唱《上海灘》，米雪表示跟趙雅芝是同年代演員，大讚對方在內地好受歡迎，值得學習的藝人，今次專誠抽空演出，亦多謝粉絲、好朋友來捧場，這些緣份和福氣是她55年來的收獲。演唱會尾聲，米雪獻唱《每當變幻時》，大銀幕播放多張米雪與巳故男友尹志強合照外，還有得獎照片。

米雪魚網衫look跳唱《APT.》震撼全場

完騷接受訪問，米雪坦言感謝多位好友參與演出，由於好多歌曲要唱，搞到導演也要cut歌，其中一幕跳唱《APT.》多得導師指導，服飾配合出來效果頗有韓團感覺。談到她身穿魚網衫look演出，連石修也揚言下次演出會配合。問到可會鼓勵石修騷肌，她笑說：「佢要塗油！下次搵埋佢跳，佢仲跳得。」提到鍾景輝、陳敏兒相繼離世，米雪表示以前有跟已故的廖啟智跑步，綵排時得知陳敏兒離世消息，對上一次跟敏兒見面是廖啟智離世後相約飲茶。問到認識這兩位圈中朋友相繼離世，心情會否好沉重？她說：「這個是人生必經階段，當然婉惜，但要收拾好心情去處理好心情。」米雪又指大銀幕出現已故男友的尹志強合照，由導演話事挑選，更認為尹志強在自己心目中佔很重位置，帶給她很多歡樂，大家會研究做人處事是亦師亦友。石修笑言兒子陳宇琛（Sam）為他揀選服裝，下次有機會跟米雪一齊開騷自己可以打扮得更狂野，又讚米雪剛才魚網衫Look好有驚喜。問到下次可會考慮騷腹肌？他笑說：「一舊嘛！盡量啦！」提到陳敏兒離世，石修坦言聽到消息好意外感到愕然，不清楚對方身體狀況，但曾跟對方合作過劇集《風雨晴》及《書劍恩仇錄》，更大讚對方很專業做事好有要求，是一位勤力演員。談到兒子陳宇琛（Sam）在《IT狗2.0》還原了父親石修在劇集《隔世追兇》中的「滴血催眠術」成為焦點之一，石修笑指兒子演繹這場戲有99分。

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