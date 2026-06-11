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米雪為2場個唱緊密排練務求做到最好 擔心嘉賓太多會超時

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-11 HKT

經歷接近一年時間籌備，《友你有米55派對騷》終於在明天（12日）起一連兩晚，於旺角麥花臣場館隆重舉行。主角米雪表示自己並不是唱家班，但這兩場派對騷是為了慶祝她入行50年而誕生，再加上希望在台上把最精彩的一面讓觀眾欣賞，所以雪姐自上月初便開始和舞蹈員及樂隊進行緊密排練，務求任何一部份也盡善盡美。

米雪跟嘉賓邊說笑邊排練

日前雪姐在Band房和一眾嘉賓包括薛家燕、石修、白彪、黃日華、楊盼盼、劉雅麗進行綵排，因大家已認識很久，所以大家邊說笑邊排練，現場氣氛非常輕鬆，也切合了今次舉行《派對騷》的原意。雪姐表示很感恩在演藝圈這50年遇上不少貴人，也認識了很多良師益友，大家互相幫助，看着彼此成長，所以她這次一連兩晚演出得到眾多好友們出錢出力，現在她唯一擔心的反而是太多嘉賓參與，兩晚演出會否導致超時？幸好主辦單位本地舞台已向雪姐表示不用擔心如超時產生的額外費用，雪姐也因此放下心頭大石，承諾會把兩晚演出做到最好，讓入場的每一位觀眾帶着最好的回憶回家。

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