「賭王最慘孫女」何家華宣布單身  盡騷傲人上圍性感放題  大腿「龍紋身」野性吸睛

現年50歲、被外界封為「賭王家族最慘孫女」的何家華（Faye Clementina Ho），近日於個人IG社交平台上載多張極具誘惑的性感美照，旋即惹起網民熱烈討論。從這批最新曝光的照片可見，何家華的狀態堪稱一流，顏值依舊處於巔峰。她化上了極為精緻的妝容，令原本就深邃的五官輪廓更為分明，完美散發出混血兒獨有的迷人魅力。

何家華超性感展野性魅力

在這輯特意拍攝的照片中，何家華毫不吝嗇地換上了多套性感戰衣，完美展現其保養得宜的好身材。其中一襲紫色吊帶短裙設計極度低胸，將她驕人的上圍展露無遺，性感尺度爆燈；而另一襲粉紅色低胸短裙同樣驚艷，配合她多個誘人的甫士，充分凸顯出她完美的「S型」性感曲線，一雙白滑修長的美腿更是十分吸睛。而最令人驚喜的，莫過於她換上一襲綠色短裙時，大方騷出了右大腿上的龍形紋身，舉手投足間盡展不羈的野性魅力。

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何家華雙親離世多年曾戰勝癌魔

雖然如今展現出自信且光芒四射的一面，但出身顯赫的何家華，前半生卻充滿了坎坷與波折。身為何鴻燊與元配黎婉華長子何猷光的大女兒，她在年僅6歲時，父母便於葡萄牙遭遇嚴重車禍不幸一同喪生。一夕之間失去雙親的她，後來主要由爺爺何鴻燊及四姑姐何超雄照顧長大。到了2016年，命運再次跟她開玩笑，她發現自己患上第三期乳癌。抗癌過程極度艱辛，她曾坦言治療期間看着鏡中灰暗的自己，一度感到極度沮喪甚至想過放棄，幸而最終在家人的陪伴鼓勵下成功戰勝癌魔，重拾健康。

何家華曾離婚現單身

感情方面，何家華曾於2003年與首任丈夫結婚並誕下一子一女，可惜婚姻於2009年破裂。其後她收購了英國賽車隊並成為電單車賽唯一女班主，並在2023年與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart再婚，但早前兩人疑似婚變，之後何家華更轉發一張與外籍爆肌型男的親暱合照，但她已公開澄清，明確表示與對方已成「過去式」，宣布自己現正單身。回復單身的她狀態大勇且魅力四射，接下來定必會吸引無數裙下之臣。

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