賭王何鴻燊「最慘孫女」何家華雙親離世45年 晒童年家庭照悼父母：想與他們分享人生苦樂

被封「賭王家族最慘孫女」的何家華（Faye Clementina Ho）的爸爸何猷光是何鴻燊與元配黎婉華所生的長子，不過何猷光與太太Suki Potier在1981年於葡萄牙里斯本遭遇嚴重車禍不幸一同喪生，二人留下年僅6歲的大女何家華和只有3歲的二女何家文，兩姊妹一夕之間失去了雙親，後來主要由爺爺何鴻燊及四姑姐何超雄照顧長大。

何家華在雙親的死忌發文悼念

何家華今日（23日）在IG貼上多張與小時候與父母的相片，原來今日是雙親的死忌，何家華以英文留言：「45年前的今天，一場悲慘的車禍奪走了我的父母的生命。每一天，我都多麼希望能夠告訴他們我人生中的成就、奮鬥、痛苦和快樂。我非常想念你們，23/6。」

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何家華近年決正式定居澳門

何家華近年決正式定居澳門，她曾稱兩個孩子已經長大成人，不需要特别照顧了，所以决定回到兒時成長的地方。何家華早年亦曾重返故居，勾起不少心酸回憶。何家華憶述父母離世時只有6歲，仍有少許記憶，她兒時覺得花園裡很高大的樹，以及曾與妹妹共用的狹小浴缸，如今以成年人的視角再看，才發現一切已截然不同。何家華亦曾表示，這次舊地重遊是她必須面對的功課：「如果永遠不回去看一次，我的大腦就永遠只會停留小時候的記憶。」這趟勇敢的治癒之旅，不僅讓她直面內心深處的創傷，也讓她終於能用大人的眼光，重新擁抱那段逝去的童年光景。

何家華出身顯赫前半生過得坎坷

何家華出身顯赫，但前半生過得坎坷，何家華曾在2003年與首任丈夫Michael結婚並誕下一子一女，可惜於2009年離婚。多年來三母子移居英國，但在2016年發現患上第三期乳癌，當她的抗癌經歷相難過：「做完第一次療程真係好depress（沮喪），因為醫生會比100%嘅藥你，隔咗幾日真係好唔舒服，我望住塊鏡睇見自己個樣真係好似死咗咁，灰色嘅啲皮膚，我係永遠唔會唔記得呢樣嘢，係第一次覺得唔做啦，死咗去算啦！」幸得家人的陪伴鼓勵和醫護人員悉心照顧，何家華最終戰勝癌魔重拾健康。其後何家華收購了英國賽車隊Smiths Racing，改名為FHO Racing，成為英國電單車賽的唯一女班主後，在2023年與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart再婚，但近期何家華疑似婚變，她曾在IG留言稱單身總比和利用你的善良為己所用的有毒之人在一起強，似乎暗示與電單車錦標賽總監老公Stuart的婚姻劃上句號。

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