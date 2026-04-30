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賭王「最慘孫女」何家華疑與第二任丈夫離婚 IG發文洩心聲：單身勝過被人利用善良

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-30 HKT

被封「賭王家族最慘孫女」的何家華（Faye Clementina Ho）早前在IG限動態轉發一張與外籍爆肌型男攬腰的親暱合照，相中更有1張心型構圖的深情親吻照，男方更寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）。」當時引來外界猜測何家華的感情狀態，直到今日（30日），何家華終為表態。

何家華暗示與電單車錦標賽總監老公已離婚

何家華今日在IG限動態寫有一段文字：「Being single is better then being with a toxic person who use you for your kindness to their own benefits. Lesson for today（單身總比和利用你的善良為己所用的有毒之人在一起強。 今日箴言）。」似乎暗示與電單車錦標賽總監老公Stuart的婚姻劃上句號。

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何家華鮮有貼上夫婦二人的合照

50歲的何家華曾於2003年與美籍丈夫Michael Anthony Iesu舉辦了一場世紀婚禮，兩人育有一子一女，不過這段婚姻在2009年宣告結束，當時曾有報導指何家華因無法忍受丈夫的躁狂行為，並擔心對子女的成長造成不良影響，因此提出離婚。何家華之後有過幾段戀情，直至2023年與電單車錦標賽總監男友Stuart Higgs再婚，二人都有過一段失敗婚姻，而何家華一對子女都非常支持媽媽再婚的決定。不過近年鮮有見到何家華貼上夫婦二人的合照，去年50歲生日更不見老公Stuart的踪影，而Stuart的社交平台亦只見與仔女的相片。

何家華患上第三期乳癌一度萌輕生念頭

何家華的父母於1981年在葡萄牙車禍身亡，遺下當時年僅6歲的何家華（Faye Clementina Ho）和3歲的何家文（Sarah Ho），兩姊妹由爺爺、嫲嫲和姑姐何超雄照顧，何家華前半生過得坎坷，與首任丈夫離婚後，2016年更發現患上第三期乳癌，一度萌輕生念頭：「做完第一次療程真係好depress（沮喪），因為醫生會比100%嘅藥你，隔咗幾日真係好唔舒服，我望住塊鏡睇見自己個樣真係好似死咗咁，灰色嘅啲皮膚，我係永遠唔會唔記得呢樣嘢，係第一次覺得唔做啦，死咗去算啦！」幸得家人的陪伴鼓勵和醫護人員悉心照顧，何家華最終成功抗癌重拾健康。其後何家華收購了英國賽車隊Smiths Racing成為唯一女班主後，在賽車界中覓到真愛，於2023年與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart再婚，令何家華走出人生低谷

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