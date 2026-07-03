余慕蓮89歲生日安德尊賈思樂送驚喜 拎彩虹蛋糕突襲老人院超溫馨 氣色紅潤雙手合十甜笑許願

資深藝人余慕蓮將於明日（4日）迎來89歲生日，雖然因照顧她的外傭請假回鄉一個月，而需暫時入住老人院，但她的一班圈中如賈思樂、吳麗珠及安德尊依然非常有心，提早為她送上溫馨的生日驚喜，日前前往老人院探望，並準備了一個色彩繽紛的彩虹蛋糕，齊齊為余慕蓮高唱生日歌，場面十分溫馨熱鬧。

余慕蓮獲賈思樂等好友慶生

從賈思樂在社交平台上分享的照片及影片可見，身穿粉紅色上衣的余慕蓮雖然坐在輪椅上，但精神看起來相當不錯。當朋友們唱起生日歌時，她面露微笑，開心地拍手附和，並在燭光前閉上眼誠心許願，臉上流露出幸福的笑容。賈思樂亦感性地留言祝福：「親愛的余慕蓮生日快樂。願你永遠保持快樂和健康。永遠愛你。」字裡行間充滿著對前輩的愛護與關懷。

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余慕蓮需每月服用數萬元標靶藥

事實上，余慕蓮自2020年確診罕見病肺纖維化後，健康狀況一直備受關注。她曾一度病危入住ICU搶救，幸好最終憑藉頑強的意志力大步檻過。據早前TVB娛樂新聞台報導，雖然余慕蓮現時聲音略顯氣虛，但身體情況穩定，只是仍需每月服用數萬元的標靶藥物以控制病情，加上牙齒問題影響胃口，但她依然樂觀面對，更會在老人院與院友打麻將作樂，展現出積極開朗的生命態度。今次獲一眾好友陪伴慶生，相信對余慕蓮來說是最好的生日禮物，網民紛紛祝願她生日快樂，身體健康，每日都過得開開心心。

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