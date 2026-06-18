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余慕蓮入住老人院環境曝光 感嘆鍾景輝、陳敏兒相繼離世 豁達看生死：排緊隊啦

影視圈
更新時間：18:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-18 HKT

資深藝人「魚毛姐」余慕蓮，因照顧她的外傭姐姐返鄉一個月，近日在好友安德尊（大王）的安排下，暫時入住老人院。TVB娛樂新聞台日前與譚炳文女兒譚淑瑩一同前往探望，雖然聲音略顯氣虛，但88歲的余慕蓮精神尚可，更樂觀地與院友打麻將作樂。談及近日好友陳敏兒與鍾景輝（King Sir）相繼離世，余慕蓮不禁感嘆人生無常，坦言自己無懼死亡，豁達地說：「我現在是自開自解，排緊隊啦！」

余慕蓮月花數萬買藥  院舍生活不寂寞

余慕蓮在2020年確診患上肺纖維化，一度病危，幸好最終大步檻過。她透露現時身體狀況穩定，但仍需每月服用數萬元的標靶藥來控制病情。雖然藥費高昂，加上牙齒不好影響胃口，但余慕蓮依然精神奕奕。從影片中可見，她所住的老人院環境整潔，設施齊全，她會使用復康器材做運動，房間雖小，但設備足夠應付她日常生活。余慕蓮表示在院中生活並不寂寞，很快便結識到新「雀友」，每日打「一蚊一番」的衛生麻將，笑言輸光也只是二十元，純粹是為有事做，打發時間。

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余慕蓮早已交代身後事

面對生死，余慕蓮展現出非凡的樂觀與大愛。她表示自己已看淡生死，並早已立下「平安紙」，交代身後事。她已將自己的物業捐給東華三院，銀行剩下的餘款則會捐給「工業傷亡權益會」等有需要的機構，遺愛人間。她更叮囑醫生，若將來病情轉差，千萬不要為她插喉搶救，希望能有尊嚴地、在睡夢中安詳離世。所有身後事已全權交託給安德尊及米雪處理，其豁達的態度令人敬佩。

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