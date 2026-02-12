Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

88歲余慕蓮罕有「出關」 與相識逾70年密友難得聚首 走出鬼門關後狀況出現逆轉

88歲余慕蓮（魚毛）近年健康每況愈下，在2020年曾因耳石症、血液炎及肺纖維化，一度入深切治療部並靠儀器幫助呼吸，雖然余慕蓮走出鬼門關，不過身體狀況開始轉差，試過因為心口劇痛被送往急症室診治，余慕蓮曾表示：「我一個人唔敢出街。」

余慕蓮近日趁天氣回暖出動

深居簡出的余慕蓮近日趁天氣回暖出動，與「順嫂」梁葆貞、朱咪咪和吳麗珠等人聚會，資深傳媒人汪曼玲貼上當日聚會的相片並說：「原來順嫂與余毛都係1937年出生，相識七十幾年，現在更是麻將腳，經常小賭移情，消磨時間。」相中所見，余慕蓮的狀態況不俗，面色紅潤。

汪曼玲發文稱今次因朱咪咪由新加坡經香港飛去美國登台唱，於是相約好友們聚舊，近期余慕蓮鮮有現身，今次難得出關，全程笑容滿面，精神奕奕，不少人留言問候並送上祝福。余慕蓮曾表示重病復發，服食了標靶藥，但成效不大，轉為每月花萬元服食特效藥，在2024年，余慕蓮聯絡摯友米雪及安德尊協助她寫定平安紙完成捐贈的心願：「因為我冇親人，間屋就捐畀東華三院，咁我銀行仲有啲錢嘅，我好慳㗎！我以前做完《歡樂今宵》都唔捨得搭的士返屋企嘅，我行出廣播道搭巴士嘅，咁就儲埋啲錢啦！啲錢就睇邊個慈善機構需要，捐畀嗰啲慈善機構。」

今次聚會由吳麗珠負責請客，吳麗珠多年來對余慕蓮照顧加，因為在訓練班畢業後，吳麗珠與陳百燊有過一段八年情，但突然有一刻發覺對方不適合自己：「我自己真係唔知點解，可能緣份盡咗。」分手後因不想搬回家中，余慕蓮租了間房給她，所以吳麗珠一直視對方為恩人。吳麗珠曾因為余慕蓮的外傭姐姐要返印尼探親一個月，安排她入住於港島區開業僅半年的新淨護老院，她所住的為有窗雙人房，雖然環境不俗，但余慕蓮卻住不慣，兼且不想用成人尿片而變得易發脾氣。

