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88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-15 HKT

88歲的資深演員「余毛」余慕蓮，近年先後因患上耳石症、血液炎及肺纖維化等病症，身體狀態轉差，其健康狀況一直備受外界關注。早前因照顧她多年的印傭姐姐要回鄉嫁女，向來獨居的余慕蓮頓失依靠，幸得「大王」安德尊仗義幫忙打點並豪氣包起所有費用，讓她暫住老人院一個月。資深傳媒人黃庭桄（Billy）日前到老人院探望余慕蓮，透露她的近況，並分享余慕蓮的近照。

余慕蓮受病魔折磨望夢中離世

余慕蓮近年的身體狀況令人擔憂，她曾在2024年底到醫院覆診時感染肺炎，病情反覆，她更悲觀地向好友吐露心聲：「我覺得自己都未必過到今年（2024年）。」儘管飽受病魔折磨，出入亦需要支撐柺杖或以輪椅代步，但余慕蓮在好友面前依然保持笑容。黃庭桄日前親自到老人院探望，發現她暫住的單人房簡潔舒適，平日她會在大堂看電視，或與院友打「一蚊一鋪」的衛生麻雀消磨時間。此外，圈中好友黃夏蕙和邵音音亦非常有心，特地相約前往老人院探望。三位資深女星一聚首，即時引來大批院友及家屬爭相圍觀合照，場面熱鬧，也為余慕蓮平靜的院舍生活帶來了滿滿的歡樂與溫暖。

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余慕蓮重病復發月花萬元買藥

其實余慕蓮近年經歷了多次生死關頭，早前重病復發時，服食標靶藥成效不大，唯有轉為每月花費過萬元服食特效藥。她曾透露覆診時一度因嚴重嘔吐被醫生禁止出院：「嘔到咩咁……咁我就知我唔掂喇！」面對逐漸衰退的身體，余慕蓮早已做足心理準備，對生死表現得十分豁達：「以為死緊，點知死唔去，又畀我玩多幾年，瞓醒咪賺一日囉！每個人都要死，我而家希望死得舒服啲，唔好瞓到屁股又爛、身又爛，睡醒已經唔喺度。」余慕蓮坦言不求風光大葬，只希望觀眾能一直記得她。

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余慕蓮捐物業無私奉獻社會

終身未婚、無兒無女的余慕蓮，一生都將愛心無私奉獻給社會。她最為人稱道的善舉，是當年將退休金悉數捐出，在內地貴州興建「余慕蓮希望小學」。而2024年8月，余慕蓮更在好友米雪及安德尊的協助下，正式完成了捐贈財產的心願，決定在百年歸老後，將自己居住的旺角物業捐贈予東華三院，將賣樓的錢全數用作慈善，愛心令不少網民讚賞，同時亦希望余慕蓮一直健健康康。

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