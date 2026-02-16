Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

余慕蓮任賈思樂演唱會嘉賓獲全場掌聲 食特效藥每月花費數千到萬元 與順嫂及朱咪咪見面打台灣牌

影視圈
更新時間：12:45 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-16 HKT

賈思樂在灣仔伊館為《賈思樂Happy Together Again 2026 in concert》演唱會演出，請來黃博、黃洛妍、陳奐仁及余慕蓮等擔任嘉賓，賈思樂請余慕蓮上台為她獻唱《Pretty Women》，更親吻她的手，全場掌聲為2人打氣。

新年不敢一個人不敢出門

余慕蓮表示特地支持慈善，早前寫平安紙也計劃將屋及身家捐出，訪問期間雖有幾聲咳，但精神不錯，余慕蓮指肺有事容易咳，每月都要食數千到萬元特效藥。余慕蓮又指自己也喜歡唱歌，如果不是肺有事都想唱幾支歌，在後台也有和老友見面傾偈，大讚演出無冷場。談到早前與順嫂及朱咪咪見面，余慕蓮指順嫂每年才返港一次，朱咪咪也與她經常聯繫，這次在港轉機數小時也約見面，更有打麻雀，透露齊打台灣牌。問新年會多見朋友？余慕蓮指有與大姐明見面，但對方抱恙就不拜年，又指新年期間照顧她的工人姐姐請假，自己一個人不敢出門，只能在家睇電視、聽別人唱歌，嘆自己沒法唱時更不忘搞笑：「我冇你咁好氣呀！」

