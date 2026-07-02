梁珊離世｜鍾慧冰發文悼念震驚痛心 爆原定再重聚卻留遺憾：數月前仍通電籌備合作

前TVB「御用惡女」梁珊昨日（1日）離世，享年81歲，令演藝圈中人倍感惋惜。鍾慧冰今日（2日）在Facebook發文哀悼，並上載了一張兩人去年拍攝《冰姐的花樣人生》時的合照。鍾慧冰坦言收到噩耗後感到非常驚訝且十分難過，情緒一時難以平復，更在文中揭露了兩人之間一個永遠無法兌現的合作約定，成為她心中特別的遺憾。

鍾慧冰原定與梁珊再合作

梁珊去年曾罕有現身幕前，接受鍾慧冰YouTube節目《冰姐的花樣人生》訪問。鍾慧冰回憶起當時兩人相談甚歡：「大家談得興高采烈，講起舊事更是興緻高昂。」正是在那次深談後，兩人都覺得有強烈的責任感，希望能為當年的左派電影及電影人留下印記。充滿行動力的梁珊當時更主動請纓，表示會去尋找當年鳯凰影業的舊人和舊片，兩人隨即約定要合作拍攝一個電影特輯。

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鍾慧冰因病推遲合作 痛心成永訣

對該項目充滿熱誠的梁珊，一直將合作掛在心上。鍾慧冰在文中透露，就在數個月前，梁珊還打電話給她詢問項目的進展。然而造化弄人，鍾慧冰當時剛完成手術，身體急需休養，無奈之下只能向對方「猛say sorry」，並表示項目需要暫時推遲。

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回想起數月前的那通電話，鍾慧冰萬分感慨，悲痛寫道：「我耳邊彷彿還响著那把洪鐘般的嬌聲，精力充沛的力量。但今日卻收到她已離開的消息！」面對前輩的猝然離世與未能完成的合作企劃，鍾慧冰感到無比遺憾，最後在文末留下最深切的祝禱：「珊姐，一路好走。」字裡行間充滿對這位充滿魄力與熱誠的演藝圈前輩的不捨。

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