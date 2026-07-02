ViuTV港版《悠長假期》終極陣容曝光 林愷鈴疑揮低Ivy So演松隆子一角  與AK再談情

ViuTV宣布翻拍經典日劇《悠長假期》(Long Vocation)引起全城討論，繼早前公布主角陣容，由呂爵安（Edan）飾演木村拓哉的角色「瀨名秀俊」，李佳芯（Ali）飾演山口智子的角色「葉山南」，江𤒹生（AK）飾演竹野內豐的角色「葉山真二」後，劇中另一關鍵角色，由松隆子飾演的「奧澤涼子」，人選似乎終於有定案。

林愷鈴頂替Ivy So做「松隆子」？

本有傳「奧澤涼子」一角將由女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）飾演，但MakerVille官方網站在《悠長假期》的演員名單中加上了林愷鈴（Ashley）的名字，有傳她將演出松隆子的角色，消息一出，隨即引發網民熱烈討論。

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林愷鈴人氣急升

林愷鈴近年人氣大旺，早前憑ViuTV劇集《繩角》為人所知，其後在劇集《COURT！》中飾演好勝的年輕律師馮美雪，以流利英語及充滿壓場感的法庭戲，成功突破鄰家女孩形象，演技備受肯定。

林愷鈴或再跟AK演情侶

今次若確實演出「奧澤涼子」，林愷鈴將會是繼《繩角》後，再次與AK江𤒹生合演情侶。早前AK被金庸次子查傳倜點名指有楊過的氣質時，已有不少網民稱讚林愷鈴甚具小龍女的古典氣質，可見這對「螢幕情侶」相當受觀眾歡迎。隨著去年於英語文學及語言學碩士畢業，林愷鈴已全身投入演藝事業，並將在今年稍後播出的ViuTV劇集《地獄大狀》中，首度擔正女主角，前途無可限量。

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網民：林愷鈴氣質勝Ivy So

對於林愷鈴加盟《悠長假期》劇組，大部分網民都給予正面評價，認為她的氣質和演技，比原先傳聞的Ivy So更適合演繹松隆子的經典角色。不少留言直指「Ivy真係唔似，松隆子角色第一時間諗係林愷鈴」、「林好過So，似松隆子青純」、「好好多，外形氣質都符合d」，甚至有人形容兩者是「天與地」之別，認為如此重要的角色應該「搵返專業嘅人做」。網民普遍認為林愷鈴的知性氣質與「奧澤涼子」一角不謀而合，期待她與AK能擦出新火花。

金像獎新晉導演操刀劇本

除了演員陣容鼎盛，港版《悠長假期》的幕後班底亦是信心保證。劇本由憑《填詞L》廣獲好評、曾獲金像獎新晉導演的黃綺琳（Norris）操刀，有網民對她充滿信心，期望她能「帶來一個女性角度出發反思兩性關係的journey」、「為悠長假期帶來一個必要而及時的重新演繹」。導演則是由曾執導《歎息橋》、《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》和《島嶼協奏曲》的楊承恩和李紹波擔任，整個製作團隊均備受期待。

《悠長假期》故事大綱

《悠長假期》講述事業不順的鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉 飾），與婚禮當日被新郎拋棄的過氣模特兒葉山南（山口智子 飾），因緣際會下展開了奇妙的同居生活。兩人在失意中互相扶持，慢慢發展出一段浪漫的姊弟戀。劇中瀨名秀俊的學生奧澤涼子（松隆子 飾）一直暗戀老師，並與葉山南的弟弟葉山真二（竹野內豐 飾）有著複雜的感情線。