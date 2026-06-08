AK盼挑戰金庸作品演「楊過」 贊成林愷鈴演「小龍女」 演出舞台劇獲謝君豪讚賞：細節放心中

男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）到旺角出席香氛活動，吸引大批「生粉」到場圍觀，剛好是舞台劇休息日，AK心情大好不斷派心。他笑言以前曾幾個男生夾錢買香水出席畢業晚宴，加上晚裝對當時仍是中學生的他而言花費不少。至於送香水給異性只有送給媽媽，笑言憑多年相處估中媽媽對香水的喜好。至於可會送給MIRROR兄弟？AK表示會送給習慣噴香水的陳卓賢（Ian），亦會送給邱傲然（Tiger）因他年紀最細，覺得香水是成為男人的轉折點。

AK新電影《大分瓶》快將上映

談到上星期開始演舞台劇《魔幻時刻》，AK這次同對手韋羅莎有親熱戲碼，因有對方好好引導地演出，令他不覺得驚，至於前輩謝君豪讚他比排練好：「細節我就放在心中，不講給大家聽，哈哈！」AK主演電影《我們不是什麼》票房破1200萬，他不介意票房慢慢上，最緊要繼續上升，至於另一部作品《大分瓶》亦快將上映，但不敢諗成績，因市場已有變化，之前的成績也不能當成參考。

AK想睇林愷鈴古裝造型

談到早前出席香港電影編劇家協會活動，與名作家金庸的公子查傳倜合照，網民力推AK演金庸筆下角色楊過，AK直言一直想演金庸作品，又笑言之前斷手的確很適合演「楊過」，眾多作品中自己也最鍾意《神鵰俠侶》，其次是《射鵰英雄傳》，所以都想演繹「過兒」還有「周伯通」，因自己未演過古裝，很想體驗，呼籲老闆想投資可以找他。對於網民推舉林愷鈴演「小龍女」與AK演一對，AK表示贊成，稱想看對方的古裝造型。