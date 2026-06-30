前港姐冠軍謝嘉怡紅色比堅尼極致誘惑 澎湃上圍性感馬甲線超吸睛 大隻男友一舉動成功融入家中

30歲的2020年香港小姐冠軍謝嘉怡，自去年大方認愛混血大隻男友Andy Cheung後，感情生活一直備受外界關注。兩人愛得甜蜜，不時在社交平台大方放閃。近日謝嘉怡與男友及家人一同旅行，享受陽光與海灘。旅程中，謝嘉怡穿上性感火辣的比堅尼，盡騷健康勻稱的好身材，立即引來大批網民讚賞。從她發布的影片及照片可見，她分別換上鮮艷的紅色和黑色比堅尼，卻完全遮掩不住她的「導彈級」上圍，展現出陽光自信的魅力，古銅色的肌膚在陽光下更顯亮麗，馬甲線亦若隱若現，可見平時健身的成果相當顯著。

謝嘉怡60歲父親外貌年輕

謝嘉怡這次旅行原來別具意義，主要是為了慶祝她爸爸的60歲大壽，她更帶上男友一同出遊，可見男友Andy早已融入家中，與謝家上下關係融洽。謝嘉怡分享了一段溫馨的影片，片中她與爸爸在清澈的海水中一同浮潛，並配上「Happy Birthday Daddy」的字句，場面溫馨感人。更有趣的是，在海邊嬉戲時，謝嘉怡的男友Andy盡顯驚人臂力，先是輕鬆將謝嘉怡揹上膊頭，之後更將「未來外父」揹起，三人互動搞笑又充滿愛，幸福滿瀉。

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謝嘉怡比堅尼解放豐滿身材

除了陽光海灘，謝嘉怡與父親一同參加了四驅車之旅，兩人戴上傳統頭巾和太陽眼鏡，打扮入型入格。從照片中可見，雖然只露出雙眼，但完全藏不住謝嘉怡的甜美笑容和幸福感。她在旅途中亦有分享一張在沙灘上身穿比堅尼，卻配上一對鮮黃色襪子和涼鞋的照片，並風趣地寫道：「穿襪子游泳是現在的潮流」，盡顯其幽默可愛的一面。

謝嘉怡患婦科病需終生服藥

謝嘉怡幕前形象總是陽光開朗，但她早前受訪時透露，自己患上多囊卵巢綜合症（PCOS），這個病症曾為她帶來偏頭痛、脫髮等健康問題。她坦言：「醫生說我餘生都需要接受荷爾蒙治療，但我不想。」面對這個伴隨一生的疾病，謝嘉怡選擇以更積極正面的方式應對。她深入研究，透過改變飲食習慣、學習減壓等自然療法來管理自己的健康狀況。她堅信許多健康問題都可以透過調整生活方式來改善，如今看到她在旅程中展現出的健康體態和燦爛笑容，足證成功戰勝了身體的挑戰。

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