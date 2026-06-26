港姐冠軍謝嘉怡超低胸背心騷豐滿上圍 身材曲線盡現 一細節洩密疑似秘婚？

30歲的港姐冠軍謝嘉怡，自去年大方認愛混血大隻男友Andy Cheung後，感情生活一直備受關注。近日謝嘉怡與男友遠赴羅馬享受甜蜜的二人世界，謝嘉怡的爸爸亦有同行，可見男友早已融入家中。謝嘉怡在社交平台大方分享多張旅遊美照，其中她身穿黑色低胸小背心，在著名的許願池前留影，炎夏中大方展示其豐滿澎湃上圍，散發健康性感魅力。然而最引人注目的，是她左手無名指上戴著金色戒指，惹來網民揣測兩人早已秘婚。

謝嘉怡低胸衫遊羅馬大派福利

從謝嘉怡分享的照片及影片可見，她與男友Andy在遊人如鯽的許願池前，時而深情對望自拍，時而擺出搞怪的姿勢打卡，甚為溫馨甜蜜。謝嘉怡亦有分享與爸爸的合照，謝嘉怡爸爸外貌年輕，身材沒有半點膩肉，外型比起未來女婿Andy毫不輸蝕。今次謝嘉怡男友陪同未來外父一同出遊，足證關係已獲家長肯定。之後謝嘉怡在帖文中引用名言「羅馬非一日建成」，並表示作為遊客非常享受在許願池的時光。

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謝嘉怡無名指戴戒指疑似秘婚

謝嘉怡自去年底戀情曝光後，大隻男友Andy Cheung隨即被起底。同樣是混血兒的Andy，從事品牌宣傳片的拍攝工作，曾與不少知名運動品牌合作。翻查兩人的社交平台，他們早已互相關注，而且志趣相投，同樣是運動愛好者，經常分享跑步、游泳、行山、打泰拳等動感十足的生活點滴。兩人無論外型還是興趣都非常匹配，是外界眼中的金童玉女，現時謝嘉怡無名指上戴著疑似婚戒，隨即收到不少網民的祝福。

謝嘉怡曾演出《愛回家》去年離巢

謝嘉怡在2020年以大熱姿態勇奪港姐冠軍，憑藉其甜美陽光的混血外貌，一出道便深得觀眾喜愛。由於在蘇格蘭成長，她帶有口音的廣東話成為其獨特標記，在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「呂冠君」一角，其可愛的「半唐番」形象成功入屋，成為她的代表作。正當事業看似穩步上揚之際，她卻突然在劇中「被消失」，並於去年宣布與TVB結束合約，轉型從商，網民紛紛表示對她離巢感到可惜。

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