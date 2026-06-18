港姐冠軍謝嘉怡做「低胸瑜珈」盡展豐滿上圍 接國際品牌廣告瞓身演出 患婦科病需終生服藥

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），去年宣布離巢後，已返回家鄉蘇格蘭享受生活。現年30歲的她早前曾表示不會完全放棄幕前工作，近日她果然兌現承諾，更上一層樓，接下國際知名飲用水品牌的廣告工作，並在社交平台分享影片，大方展示自己的最新狀態。

謝嘉怡成功接下國際品牌廣告工作

影片中，返回蘇格蘭後的謝嘉怡狀態極佳，化上精緻妝容，顏值重回頂峰，在鏡頭前散發著自信光芒，極之靚女，不負其港姐冠軍的美譽。為了廣告，Lisa可謂「瞓身演出」，她換上一套粉紅色的低胸性感瑜珈裝束，在鏡頭前落力做出多個瑜珈動作。

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謝嘉怡瞓身演出露胸前春光

在瑜珈環節中，她除了做出伸展、抬腿等動作外，更展示了高難度的平板支撐，動作標準有力。而在彎身及伸展期間，其豐滿上圍更不經意地展現於鏡頭前，胸前春光叫人看得目不轉睛。雖然影片中可見她的身材依然帶點圓潤，但完全無損美感，反而流露出一種健康豐盈的體態美，充滿陽光氣息，可見離巢後的生活讓她身心都處於極佳狀態。

謝嘉怡患婦科病需終生服藥

謝嘉怡早前受訪，透露患上PCOS （多囊卵巢綜合症），這讓她更深刻體會到生活方式對健康的重要性，過去許多健康問題，如偏頭痛、脫掉髮等問題，都可能與此相關：「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」

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