Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐冠軍謝嘉怡做「低胸瑜珈」盡展豐滿上圍 接國際品牌廣告瞓身演出 患婦科病需終生服藥

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-18 HKT

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），去年宣布離巢後，已返回家鄉蘇格蘭享受生活。現年30歲的她早前曾表示不會完全放棄幕前工作，近日她果然兌現承諾，更上一層樓，接下國際知名飲用水品牌的廣告工作，並在社交平台分享影片，大方展示自己的最新狀態。

謝嘉怡成功接下國際品牌廣告工作

影片中，返回蘇格蘭後的謝嘉怡狀態極佳，化上精緻妝容，顏值重回頂峰，在鏡頭前散發著自信光芒，極之靚女，不負其港姐冠軍的美譽。為了廣告，Lisa可謂「瞓身演出」，她換上一套粉紅色的低胸性感瑜珈裝束，在鏡頭前落力做出多個瑜珈動作。

相關閱讀：「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了

謝嘉怡瞓身演出露胸前春光

在瑜珈環節中，她除了做出伸展、抬腿等動作外，更展示了高難度的平板支撐，動作標準有力。而在彎身及伸展期間，其豐滿上圍更不經意地展現於鏡頭前，胸前春光叫人看得目不轉睛。雖然影片中可見她的身材依然帶點圓潤，但完全無損美感，反而流露出一種健康豐盈的體態美，充滿陽光氣息，可見離巢後的生活讓她身心都處於極佳狀態。

謝嘉怡患婦科病需終生服藥

謝嘉怡早前受訪，透露患上PCOS （多囊卵巢綜合症），這讓她更深刻體會到生活方式對健康的重要性，過去許多健康問題，如偏頭痛、脫掉髮等問題，都可能與此相關：「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」

相關閱讀：離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台第三度改發黃色暴雨警告信號
社會
1小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
6小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:19
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
4小時前
01:19
黑雨｜多區水浸 區區有險情 市民狼狽
突發
3小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 文錦渡口岸因暴雨水浸 暫停旅客及貨運清關服務
社會
1小時前
落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
8小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
11小時前
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
影視圈
7小時前