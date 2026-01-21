「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了

有「最美混血」港姐冠軍之稱的謝嘉怡（Lisa-Marie）自2020年當選以來，一直深得觀眾喜愛，可惜因為廣東話不靈光，多年來拍劇機會不多，只有在《愛． 回家之開心速遞》飾演接龍集團實習生「呂冠君」而令人留有印象，其後突然消失在幕前，直到2025年宣布離開TVB。

謝嘉怡不太喜歡站在舞台上

謝嘉怡入行前曾在並在英國利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士，為了完成其爸爸的夢想而回港參加港姐，日前謝嘉怡接受梁靖琪（Toby）主持的網台「SpotiTalk」訪問，她坦言其實不太喜歡企在舞台上：「但人生只有一次，何不克服恐懼，盡情享受生活？」

謝嘉怡新冠疫情促使參選的關鍵

謝嘉怡在節目上談到由護士搖身一變成為選美冠軍，如今轉跑道投身商界，謝嘉怡新冠疫情是促使她下定決心參選的關鍵，當時謝嘉怡被要求在兩星期內轉為ICU護士：「我每天都活在恐懼中，我想如果我明天就死了，我這輩子達成了甚麼？」結果謝嘉怡決定參選港姐：「我可以選擇每天在ICU裡為我的生命感到恐懼，或者我可以站在舞台上，哪個更可怕？」梁靖琪大讚謝嘉怡勇敢：「做護士的本質是幫助別人，而現在你只是用另一種方式幫助別人而已。」謝嘉怡認同梁靖琪的想法並說：「做護士的話，我一天或許能幫到5個人，而且很辛苦，但我幫的也不是他們人生的黃金時期。而身為網紅或港姐，我永遠都想成為別人的榜樣，對吧？我覺得如果能激勵別人變得更好，取得更大的成就，那不是更棒？如果我一天能幫助成千上萬的人，我為甚麼不去做呢？」

現時謝嘉怡主力從商

謝嘉怡當日在《愛．回家》中演出富家千金「呂冠君」作成功入屋，但很快便離開劇組：「我在英國有些家庭問題，本來應該是一個月的旅行變成了三個月。我家裡的人不斷地被診斷出癌症，我的精神健康已經崩潰了。」與此同時，謝嘉怡的不靈光的廣東話，成為星途最大的阻礙，她自己亦說：「劇本很難，尤其是那些四字詞語，很難，所以我花了很多時間，我有一個非常好的團隊。所有其他演員，他們都非常樂於助人。我們還在學習劇本的時候，其中一個人會過來教我記台詞和演練，這樣我才能進步。所以從我剛開始拍攝到結束，我覺得有很大的進步。曾經有人在我剛進TVB的時候對我說，不要把這五年當作是一份工作，而是一個學習經歷，因為在職業生涯中最關鍵的，要學習演戲。」不過現時謝嘉怡主力從商，不僅是健康飲品的投資者，更創辦了泰拳靜修營公司，同時計劃做一個更偏向健康方面的東西。

謝嘉怡患上多囊卵巢綜合症拒用藥治療

言談間謝嘉怡透露最近患上PCOS （多囊卵巢綜合症），這讓她更深刻體會到生活方式對健康的重要性，過去許多健康問題，如偏頭痛、脫掉髮等問題，都可能與此相關：「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」謝嘉怡希望提高大眾對這類健康問題的認識，鼓勵人們更主動地愛護自己的身體：「以你覺得對的方式生活，不要太在意批評，享受生活，因為生命太短暫了。」