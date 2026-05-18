Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養

影視圈
更新時間：14:18 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-18 HKT

30歲的2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），去年離巢後，雖然已經回到蘇格蘭生活，但她依然對香港念念不忘。日前她前往格拉斯哥一個名為「香港市集」的活動，影片中，謝嘉怡透過香港的特色街頭小食，去滿足自己對昔日生活工作地方的懷緬。片中最能引起香港人共鳴的，莫過於港式燒賣和腸粉，謝嘉怡急不及待地用竹籤拮起燒賣放入口中細細品嚐，臉上流露出無比滿足的幸福表情，仿佛一瞬間便回到了香港的街頭，感受溫暖的人情味。

謝嘉怡放低藝人包袱瘋狂「掃街」

影片中，謝嘉怡興奮地穿梭於各個美食攤檔之間，對眼前的地道小食表現出極大的熱情。除了燒賣，她先後品嚐了腸粉、生煎包、燒雞肉串、香蕉煎餅，全是香港的特有風味美食。謝嘉怡最後排長龍買了一杯港式凍檸茶作結。整個過程，她全程掛著燦爛的笑容，讓粉絲們看到她放下藝人包袱後，那份發自內心的快樂與自在。

相關閱讀：「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了

謝嘉怡拍《愛回家》成演藝生涯代表作

謝嘉怡贏得港姐冠軍入行，憑藉其混血兒的漂亮外貌，當年一出道便俘虜了不少觀眾。然而，由於她在蘇格蘭成長，廣東話不甚流利，使其在香港娛樂圈的發展受到一定局限。儘管如此，她在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演的實習生「呂冠君」一角，成功以其可愛的「半唐番」風格深入民心，成為她演藝生涯的代表作。正當觀眾期待她有更多演出機會時，謝嘉怡卻在劇中突然「被消失」，其後更在2025年宣布與TVB結束合約關係，正式離巢，令不少粉絲感到可惜。

謝嘉怡離巢自揭患「多囊卵巢綜合症」

離巢後的謝嘉怡，不再受藝人光環的束縛，大方地在社交平台剖白自己近年來一直飽受多囊卵巢綜合症的困擾。這個令女性荷爾蒙失調的病症，不僅影響了她的身體，更帶來偏頭痛和脫髮等連鎖問題，對其身心造成巨大壓力。這也解釋了為何她早前在幕前的曝光率逐漸減少。謝嘉怡返回蘇格蘭休養後，早前透露病情已有所好轉，並正積極籌備多項新計劃，準備重新出發。

相關閱讀：前港姐冠軍身形發福「下盤」穩紮   銅鑼灣鬧市拍照冇人認到？ 父擁至少4公司家底豐厚

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
6小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
7小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
8小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
18小時前
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
01:53
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
社會
5小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
3小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT