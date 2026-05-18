離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養

30歲的2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），去年離巢後，雖然已經回到蘇格蘭生活，但她依然對香港念念不忘。日前她前往格拉斯哥一個名為「香港市集」的活動，影片中，謝嘉怡透過香港的特色街頭小食，去滿足自己對昔日生活工作地方的懷緬。片中最能引起香港人共鳴的，莫過於港式燒賣和腸粉，謝嘉怡急不及待地用竹籤拮起燒賣放入口中細細品嚐，臉上流露出無比滿足的幸福表情，仿佛一瞬間便回到了香港的街頭，感受溫暖的人情味。

謝嘉怡放低藝人包袱瘋狂「掃街」

影片中，謝嘉怡興奮地穿梭於各個美食攤檔之間，對眼前的地道小食表現出極大的熱情。除了燒賣，她先後品嚐了腸粉、生煎包、燒雞肉串、香蕉煎餅，全是香港的特有風味美食。謝嘉怡最後排長龍買了一杯港式凍檸茶作結。整個過程，她全程掛著燦爛的笑容，讓粉絲們看到她放下藝人包袱後，那份發自內心的快樂與自在。

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謝嘉怡拍《愛回家》成演藝生涯代表作

謝嘉怡贏得港姐冠軍入行，憑藉其混血兒的漂亮外貌，當年一出道便俘虜了不少觀眾。然而，由於她在蘇格蘭成長，廣東話不甚流利，使其在香港娛樂圈的發展受到一定局限。儘管如此，她在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演的實習生「呂冠君」一角，成功以其可愛的「半唐番」風格深入民心，成為她演藝生涯的代表作。正當觀眾期待她有更多演出機會時，謝嘉怡卻在劇中突然「被消失」，其後更在2025年宣布與TVB結束合約關係，正式離巢，令不少粉絲感到可惜。

謝嘉怡離巢自揭患「多囊卵巢綜合症」

離巢後的謝嘉怡，不再受藝人光環的束縛，大方地在社交平台剖白自己近年來一直飽受多囊卵巢綜合症的困擾。這個令女性荷爾蒙失調的病症，不僅影響了她的身體，更帶來偏頭痛和脫髮等連鎖問題，對其身心造成巨大壓力。這也解釋了為何她早前在幕前的曝光率逐漸減少。謝嘉怡返回蘇格蘭休養後，早前透露病情已有所好轉，並正積極籌備多項新計劃，準備重新出發。

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