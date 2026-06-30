前港姐冠軍黃嘉雯中空裝解放雙峰 深V長裙晒豐滿逼爆上圍 住半億豪宅榮升馬主生活奢華

32歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯，近年憑著TVB劇集《下流上車族》中「最強小三」的角色一炮而紅，演技備受讚賞。近日黃嘉雯在社交平台，分享在峇里島旅行的多張性感迷人的旅遊照片。從照片中可見，她準備了多套精心搭配的「戰衣」，大晒傲人身材，並在度假村中盡情放鬆，穿上貼身的瑜伽補做著伸展運動，奢華生活令人羨慕。

黃嘉雯穿低胸長裙玲瓏浮凸

在這次峇里之旅中，黃嘉雯的性感造型成為焦點，她先以一套墨綠色的喱士掛頸長裙亮相，深V和腰間的中空設計，完美勾勒出她纖細的腰線和豐滿的上圍，無論是在泳池邊享受日光浴，還是在庭園中躺在梳化上，都散發著濃厚的女神氣質。接著她換上一襲米黃色的貼身針織長裙，裙身的腰部剪裁極具巧思，讓她對著鏡子自拍時，S型的曲線一覽無遺，性感指數爆燈。此外，她還穿上青檸綠色的運動衫搭配緊身瑜伽褲，在戶外草地和瑜伽室中，做出優美的瑜伽動作，手臂和背部的肌肉線條清晰可見，馬甲線若隱若現，展現了長期堅持健身的健康美態。

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黃嘉雯中空裝展示惹火身材

黃嘉雯除了展現性感與健康美，在其中一組照片中，她身穿一條古銅色掛頸長裙，中空裝設計，令惹火身材若隱若現，她在峇里島的海邊俱樂部寫意地欣賞日落。夕陽的餘暉灑在她身上，與裙子的光澤交相輝映，顯得格外華麗動人。另一晚，她在充滿異國風情的餐廳裡，以一襲紅色無肩帶長裙示人，斜倚在舒適的沙發上，散發出嫵媚性感的魅力。

黃嘉雯住豪宅升呢做馬主

黃嘉雯自2019年奪得港姐冠軍後，不僅在演藝事業上穩步發展，更在投資上眼光獨到。她與友人合資的愛駒「飛馬座」，早前爆冷勝出為她帶來超過254萬的巨額獎金。感情生活上，她與富二代男友Jordon的戀情穩定甜蜜，而她本人也早已進駐市值逾半億的紅磡海景豪宅「海名軒」。此外，她更將對寵物的熱愛發展為事業，開設了寵物美容店榮升老闆娘，網民紛紛羨慕她是「人生勝利組」。

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