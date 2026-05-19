港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅

現年32歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯，入行7年以來事業穩步上揚，早前憑TVB劇集《下流上車族》中「最強小三」一角成功上位，演技備受肯定。近年她事業與愛情雙雙大豐收，不單止晉升為馬主，更進駐半億豪宅，生活越見富貴。日前，黃嘉雯在IG大方派發性感福利，於網球場上展現極致美貌與火辣身材，令人大呼「美不勝收」！

黃嘉雯懶理走光最緊要靚

在最新分享的照片中，黃嘉雯展現了令人驚豔的性感狀態。她身穿一件奪目的黃色吊帶緊身運動背心，完美凸顯出其豐滿惹火的上圍，配以超短運動裙，散發出無盡的青春與性感氣息。為了呈現最美的一面，她更在網球場上擺出多個極度嫵媚的甫士，大方展露纖幼小蠻腰與逆天長腿。其中一幕，黃嘉雯更全身平躺在網球場正中央，雙腳高高舉起，誘惑度爆燈！期間因動作幅度大令超短裙滑落，內裏的打底緊身褲若隱若現，但她卻懶理「走光」風險，完全沉浸在展現完美體態的自信當中，這身性感運動打扮可謂吸睛度十足。

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黃嘉雯住豪宅做馬主

除了擁有傲人身材，黃嘉雯的「人生勝利組」履歷同樣令人稱羨。感情方面，她於2023年被爆出與富二代男友Jordon熱戀，兩人感情相當穩定。財力方面更是深不可測，她與友人合資養馬，愛駒「飛馬座」在今年1月爆出14倍冷門勇奪頭馬，為她帶來高達254萬港元的豐厚獎金。目前，她居於紅磡一個市值逾半億、面積達1,800呎的海景豪宅「海名軒」。從她分享的生活點滴可見，單位客廳空間感極為闊落，全屋鋪滿高貴的雲石地磚，氣派非凡。

黃嘉雯餵寵物狗食花膠

向來是愛犬之人的黃嘉雯，對寵物的溺愛程度更是令人咋舌。她本身極愛寵物，早前更專門修讀寵物美容課程，並於前年將熱愛化為事業，與友人合資開設寵物美容店榮升老闆娘，而她「富養」愛犬的奢華方式亦引熱議，早前她就分享過餵飼愛犬的影片，狗狗的日常零食竟然是名貴的花膠。

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