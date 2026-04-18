港姐冠軍黃嘉雯富養愛犬餵食花膠 住豪宅做馬主一場賽事贏254萬 網民：貧窮限制想像

32歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯，向來以愛犬之人見稱，但其「富養」寵物的方式近日再度引發熱議，奢華程度令人咋舌。日前，黃嘉雯在社交平台分享親手餵飼愛犬的影片，狗狗的零食竟是名貴的花膠，據悉專為狗狗設計的花膠零食，含有蛋白質及骨膠原，能強健骨骼，甚至作為天然潔齒骨使用，但將如此矜貴的食材作為日常零食，足見其非凡的財力。

黃嘉雯住市值半億1800呎豪宅

黃嘉雯對愛犬的寵溺，只是其奢華生活的冰山一角，她居於紅磡一個市值逾半億，面積達1,800呎的海景豪宅單位「海名軒」，客廳空間感極為闊落，全屋鋪滿高貴的雲石地磚，氣派非凡，而愛犬不僅在豪宅生活，平日還有花膠零食，網民紛紛表示「貧窮限制了想像」。

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黃嘉雯戀富二代養馬做上等人

黃嘉雯入行7年以來，她憑藉在TVB劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」一角成功上位，演技備受肯定。她又與友人合資養馬，其愛駒「飛馬座」更在今年1月爆出14倍冷門，勇奪頭馬，帶來高達254萬港元的豐厚獎金。黃嘉雯的感情生活也相當穩定，2023年被爆出與富二代男友Jordon熱戀，可謂事業愛情兩得意，是名副其實的「人生勝利組」。

黃嘉雯富養愛犬餵食花膠

黃嘉雯不時拍片，分享跟愛犬的溫馨日常，為了能專業地照顧寵物，專門修讀了寵物美容課程。前年她更將這份熱愛發展成事業，與友人合資開設寵物美容店，榮升老闆娘，黃嘉雯住豪宅養名駒，現時又富養愛犬餵食花膠，生活富貴無憂。

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