Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你

影視圈
更新時間：20:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-20 HKT

現年32歲、2019年港姐冠軍黃嘉雯，因在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」並大騷火辣身材而人氣急升。剛過去12月慶祝完生日，到1月又收到好消息，黃嘉雯有份的團體馬「飛馬座」，近日爆出冷門跑第一，一共奪得254萬獎金認真犀利，黃嘉雯雖因事未能親身拉頭馬，但近日她再度晒出跟「飛馬座」的合照，表示「2026馬年一齊開個好年」。

黃嘉雯愛駒贏254萬獎金

日前「飛馬座」於沙田賽事順利打開勝利之門，當時馬主如團體經理人陶樺瑋和其太太，以及一班好朋友齊齊拉頭馬，但黃嘉雯卻未有入馬場。雖然錯過拉頭馬的機會，但黃嘉雯卻可以分享「飛馬座」贏頭馬帶來的豐厚獎金，據知「飛馬座」跑第一，除贏得約104萬的頭馬獎金外，更贏取150萬自購馬特別獎金，合共為馬主們帶來了254萬獎金，黃嘉雯今次可過個肥年。

相關閱讀：32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主

黃嘉雯晒愛駒合照騷美腿

黃嘉雯當然錫晒「飛馬座」，她於IG發帖，指她一直相信這匹愛駒，並標註#飛馬座、#2026馬年一齊開個好年，明顯心情大靚。她更上載多張和「飛馬座」的合照，合照中見黃嘉雯穿上啡色上衣，以及黑色超短裙大騷白滑美腿，更不斷撫摸愛駒，黃嘉雯當然希望「飛馬座」於未來帶來更多頭馬獎金。

黃嘉雯傳撻着富二代

黃嘉雯一直被指家底豐厚，她與家人居住於市值半億的豪宅，2025年9月更爆出她低調榮升馬主。曾演過不少劇集的她，當中在2022年播出的《下流上車族》，經常性感上陣大晒Fit爆body色誘已婚的林敏驄，因而被冠上「最強小三」稱號。感情方面，黃嘉雯跟曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，3年前被爆與富二代男友Jordon拍拖，雙方已經見過家長，並不時甜蜜拍拖外遊。

相關閱讀：TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
11小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
8小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
7小時前
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
01:00
日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明
即時國際
3小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
3小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
即時娛樂
8小時前