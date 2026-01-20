32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你

現年32歲、2019年港姐冠軍黃嘉雯，因在劇集《下流上車族》中飾演「最強小三」並大騷火辣身材而人氣急升。剛過去12月慶祝完生日，到1月又收到好消息，黃嘉雯有份的團體馬「飛馬座」，近日爆出冷門跑第一，一共奪得254萬獎金認真犀利，黃嘉雯雖因事未能親身拉頭馬，但近日她再度晒出跟「飛馬座」的合照，表示「2026馬年一齊開個好年」。

黃嘉雯愛駒贏254萬獎金

日前「飛馬座」於沙田賽事順利打開勝利之門，當時馬主如團體經理人陶樺瑋和其太太，以及一班好朋友齊齊拉頭馬，但黃嘉雯卻未有入馬場。雖然錯過拉頭馬的機會，但黃嘉雯卻可以分享「飛馬座」贏頭馬帶來的豐厚獎金，據知「飛馬座」跑第一，除贏得約104萬的頭馬獎金外，更贏取150萬自購馬特別獎金，合共為馬主們帶來了254萬獎金，黃嘉雯今次可過個肥年。

黃嘉雯晒愛駒合照騷美腿

黃嘉雯當然錫晒「飛馬座」，她於IG發帖，指她一直相信這匹愛駒，並標註#飛馬座、#2026馬年一齊開個好年，明顯心情大靚。她更上載多張和「飛馬座」的合照，合照中見黃嘉雯穿上啡色上衣，以及黑色超短裙大騷白滑美腿，更不斷撫摸愛駒，黃嘉雯當然希望「飛馬座」於未來帶來更多頭馬獎金。

黃嘉雯傳撻着富二代

黃嘉雯一直被指家底豐厚，她與家人居住於市值半億的豪宅，2025年9月更爆出她低調榮升馬主。曾演過不少劇集的她，當中在2022年播出的《下流上車族》，經常性感上陣大晒Fit爆body色誘已婚的林敏驄，因而被冠上「最強小三」稱號。感情方面，黃嘉雯跟曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，3年前被爆與富二代男友Jordon拍拖，雙方已經見過家長，並不時甜蜜拍拖外遊。

