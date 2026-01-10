32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
近日香港氣溫顯著下降，現年32歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），日前就在IG晒出多張身穿火紅色低胸戰衣，與羊駝一起拍的寫真靚相，向粉絲派福利「送暖」！
日前黃嘉雯分享了一輯吸睛程度爆燈的靚相向粉絲送暖，並寫道：「Stay warm, Stay hot」。照片中的黃嘉雯穿上白色毛毛外套、內裹則是一條火紅色的低胸連身裙、配上一對桃紅色Leggings加高踭鞋，身旁還有兩隻可愛的羊駝，性感指數爆燈！不少網民都心心眼，大讃靚女：「影得很美Carmaney」、「好美呀」、「好身材美女」、「好得意啲草泥馬都伸脷」等；但由於近日天氣寒冷關係，亦有粉絲衣擔心衫單薄的黃嘉雯會冷親，並叮囑她要注意身體：「你好靚，今日天氣凍小心身體注意保暖」。好友關楓馨亦留言表示看到照片都感到㷫烚烚：「omg！見到你就即刻feeling hot！」
黃嘉雯家住半億的豪宅
一直被指家底豐厚黃嘉雯，與家人居住於市值半億的豪宅，2025年9月更爆出她低調榮升馬主。曾演過不少劇集的她，當中在2022年播出的《下流上車族》，經常性感上陣大晒Fit爆body色誘已婚的林敏驄，因而被冠上「最強小三」稱號。至於感情方面，黃嘉雯曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人更經常拍拖外遊，甚至已見家長，感情穩定。
