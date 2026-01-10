Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主

影視圈
更新時間：15:00 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-10 HKT

近日香港氣溫顯著下降，現年32歲的2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），日前就在IG晒出多張身穿火紅色低胸戰衣，與羊駝一起拍的寫真靚相，向粉絲派福利「送暖」！

黃嘉雯被叮囑她要注意身體

日前黃嘉雯分享了一輯吸睛程度爆燈的靚相向粉絲送暖，並寫道：「Stay warm, Stay hot」。照片中的黃嘉雯穿上白色毛毛外套、內裹則是一條火紅色的低胸連身裙、配上一對桃紅色Leggings加高踭鞋，身旁還有兩隻可愛的羊駝，性感指數爆燈！不少網民都心心眼，大讃靚女：「影得很美Carmaney」、「好美呀」、「好身材美女」、「好得意啲草泥馬都伸脷」等；但由於近日天氣寒冷關係，亦有粉絲衣擔心衫單薄的黃嘉雯會冷親，並叮囑她要注意身體：「你好靚，今日天氣凍小心身體注意保暖」。好友關楓馨亦留言表示看到照片都感到㷫烚烚：「omg！見到你就即刻feeling hot！」

相關閱讀：TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅

黃嘉雯家住半億的豪宅

一直被指家底豐厚黃嘉雯，與家人居住於市值半億的豪宅，2025年9月更爆出她低調榮升馬主。曾演過不少劇集的她，當中在2022年播出的《下流上車族》，經常性感上陣大晒Fit爆body色誘已婚的林敏驄，因而被冠上「最強小三」稱號。至於感情方面，黃嘉雯曾任職於數碼市場策劃營銷工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人更經常拍拖外遊，甚至已見家長，感情穩定。

相關閱讀：TVB「最強小三」戀富二代榮升馬主 深入馬房對愛駒寵愛有加 傳家底豐厚住半億元豪宅

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
19小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
1小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
6小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
20小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
19小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難頂？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
6小時前
懷疑老婆出軌鞋裡裝監聽器，深圳男聽到親密聲音持刀殺死情人。
深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身
即時中國
3小時前