古天樂演唱會｜優先訂票5分鐘售罄 拒加場指「夠用就夠」 預告嘉賓難估︰我都冇諗過

古天樂將於8月舉行兩場《LOUIS KOO MY FIRST SHOW》，今日（29日）他在灣仔為演唱會舉行記者招待會，現場宣布門票7月3日公開發售，優先訂票就5分鐘售罄，而為了今次演唱會，古天樂更特別設計一支紅黑間條的咪高峰，笑指原因並非「半紅不黑」，而是因喜歡這兩種顏色，又笑言本來想開一個雙腳唔離地、四肢微動的演唱會，不過不可以，古天樂又表示自己真的好鐘意唱歌，而唔識唱歌是過去事實，但他認為什麼都要試，又指若沒有嘉賓就大鑊，而新歌 《天下一家》就挑戰rap，更又預告到時會坐觀眾席唱歌。

古天樂預告嘉賓難估

對於優先訂票在5分鐘內售罄，古天樂表示開心，沒想過反應那麼好，會盡力做好演唱會，至於是否會加場，他說：「夠用就夠，唔好加「長」佢。」提到演唱會嘉賓，古天樂坦言會有1、2個人是驚喜，更是大家意想不到的嘉賓，因為連自己都沒想過，但就不肯透露詳情，至於到時是否會有很多嘉賓？他說：「都唔會，但我有幾首合唱歌，有宣萱、農夫嗰啲。（會唔會同宣萱喺台上重現咀嘴？）首先我冇咁諗，我要應付成個演唱會，所以好多環節都要準備。」

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古天樂預告必定跳舞

對於今次開處男騷，古天樂坦言已入行33年，第一次在紅館開騷，以前大多去做嘉賓，所以覺得感覺好得意，認為這次不是演唱會而是一個騷，至於跳舞方面，他說：「完全唔使諗，一定跳！離地大概一米度，一下！」問到會否騷肌？古天樂表示沒想過，但現在亦有操練，因為要應付整個演唱會：「練個靈敏性，我啱啱上完一、兩堂之後，發覺身體好多肌肉平時冇乜點用。（搵林峯挑戰玩凳？）玩過第二樣，佢都玩過張凳，（玩枱？）都好呀！」

古天樂：演唱會似party

古天樂指今次以party為主，所以會很多元化，但由於想貼近觀眾，所以歌衫方面不會太華麗，而除了唱自己的歌外，也會唱其他歌手的歌，又指若現場反應好，可以encore再encore，最緊要大家開心。至於演唱會中會否加一些電影元素，古天樂指紅館會有限制，就算自己想吊起飛，也不會讓他做，而他指以往做過的事，今次也不會做，所以大家一定會有新的東西給觀眾看。

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