古天樂8月紅館個唱優先門票火速售罄 將閉關地獄式訓練 提會否在《九龍城寨之終章》現身即封咀

古天樂今日（26日）到尖沙咀出席品牌旗艦店開幕，吸引數十粉絲到場。古仔受訪時指平日做運動也會做掌上壓和舉啞鈴，但都以跑步為主，因為可以練氣，提到是否因8月將舉行首個紅館演唱會《MY FRIST SHOW》，他指平常也會跑，但演唱會就更加要練，自己不會跑得太快，因為曾經斷過十字韌帶，但笑言「慢跑出細貨」。提到其演唱會今日優先訂票，古仔透露剛得知已賣晒，至於反應熱烈是否會加場？他笑言不知道，等稍後開記者會再講，至於加場體力是否能應付？他指OK，因拍戲其實也需很大體力：「今次第一次，所以加緊訓練。」

古天樂因訓練和操肌瘦了許多

古仔憑電影《九龍城寨之圍城》入圍百花奬「最佳男主角」初選，問到是否有信心再更進一步？他指對電影有信心：「呢部都係打片，我都有信心再打上去。」提到他是否會在正拍攝的《九龍城寨之終章》中現身？他就即封咀表示是「高度機密」，問他又要開演唱會又要拍戲是否很忙？他表示這星期開始要進行地獄式訓練，開完演唱會記招就會閉關，至於是否也要練跳舞？他說：「我諗點都要嘅！」又謂因訓練和操肌，所以瘦了很多，故最近食得比較多，問到是否有目標？他說：「冇，做運動最緊要有益身心，自己通常喺室內跑步，上兩個禮拜落雨都未停過，落雨落到抑鬱，兩個禮拜冇見過陽光。」

古天樂對施可瑩離世感突然

至於他早前出席佘詩曼生日會，問到兩人是否有合作的機會？他指沒有，只是朋友食吓飯。另外，曾為《尋秦記》擔任過司儀工作的施可瑩早前因病離世，古仔坦言覺得好突然：「聽到嗰吓個心都沉一沉。」至於演藝人協會是否會出手幫助？古仔指知道演藝人協會有問過對方男友，至於其身後事及經濟上會否幫忙？他就表示會幫，但不想講。