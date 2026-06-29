李連杰罕提前妻黃秋燕  爆利智為兩繼女儲巨款：夠食到100歲  曾被指拋妻棄女無情無義

現年63歲的一代「功夫皇帝」李連杰，過去多年來一直背負著「偏心」的標籤。外界盛傳他將所有的父愛與資源，都傾注在與現任妻子利智所生的兩位千金身上，而對前妻黃秋燕生下的兩名大女兒（李思與李苔蜜）則冷漠以待。面對這些流言蜚語，李連杰始終保持沉默。然而，近日他罕有地接受了小女兒Jada的深度訪問，不僅親口粉碎了多年的不實指控，更意外曝光了利智這位「繼母」對兩位大女兒無微不至的照顧與龐大的經濟支持。

利智妥善照顧兩位大女兒

在這段公開的對話中，Jada的問題可謂一針見血，直接問及父親究竟是如何在四個女兒之間做到「一視同仁」。李連杰對此毫不避諱，首度揭開了妻子利智在背後默默付出的偉大。他透露，其實早在小女兒們出生之前，利智便已向他大派定心丸，主動承諾會全權負責照顧兩位大姐的生活與學業，讓他完全無後顧之憂。

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利智為兩位大女兒儲備大量金錢

李連杰回憶道，利智不僅攬下照顧的重任，更展現出驚人的遠見與氣度。她早早為李思與李苔蜜設立了一筆極其豐厚的儲備金。這筆錢的數目之大，用李連杰的話來說：「絕對足夠讓她們無憂無慮地花到100歲！」，換言之，即使兩位大女兒選擇一輩子不工作，也能享有絕對富足的生活。

利智：只需供養生母黃秋燕

除了巨額生活費，利智還分別在美國和中國為兩位大女兒購置了房產。當女兒們長大成人、開始賺錢後，利智更對她們說出了一番令人動容的話。她向繼女們強調，自己和李連杰完全不需要她們的財政回饋，只期盼她們能照顧好自己，並把賺來的錢拿去孝敬她們的生母黃秋燕。這份大度與包容，讓一家人的關係極為融洽。據李連杰透露，如今利智與兩位大女兒感情深厚，雙方每年都會特地約在美國或新加坡相聚，甚至還會一起打麻將消遣。

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李連杰望前妻和兩位大女兒開心

對於網絡上鋪天蓋地指責李連杰「拋妻棄女」的言論，她們曾多次向父親表示，想親自出面在網絡上發聲為爸爸平反。但李連杰卻婉拒了女兒們的好意，指只要她們生活得開心，並且她們的媽媽（黃秋燕）也能過得幸福，這對他來說就已經足夠了，外界的誤解根本無足輕重。

李連杰曾娶師姐黃秋燕

回顧李連杰的感情路，黃秋燕是他的同門師姐，兩人在北京什剎海體校青梅竹馬。在李連杰最窮困潦倒、默默無聞的歲月裡，是黃秋燕一路相伴與扶持。兩人在1987年步入婚姻殿堂，並先後迎來了李思與李苔蜜。

李連杰：遇見利智才知甚麼是愛

然而，命運的轉折發生在1989年。李連杰在香港拍攝電影《龍在天涯》時，邂逅了當時剛剛奪得亞洲小姐桂冠的利智。這一次相遇，讓李連杰徹底淪陷。他曾在一篇經典的訪問中剖白：「遇見利智後，我才明白什麼是真正的愛情。那是一種我可以為她去死、可以放棄一切名利的愛。」

李連杰當年淨身出戶

這段無法自拔的感情最終導致了李連杰與黃秋燕在1990年協議離婚。雖然外界多年來對這段婚姻的破裂議論紛紛，但據其好友向華強太太陳嵐日前在直播中爆料，李連杰是「淨身出戶」，將洛杉磯和北京的物業、名車等所有資產都留給了黃秋燕，自己分文未取，並且承擔了兩位大女兒所有的撫養與教育費用。